Lukaku wint clash der Rode Duivels in Champions League, Barcelona schrikt even in Praag

Wat u moet onthouden van het woensdagavondvoetbal in de Champions League? Dat Dries Mertens op en over Diego Maradona is gegaan in een match waar een jonge Noor ook een record heeft gebroken. Dat KRC vier goals om de oren kreeg van Liverpool. Dat Batshuayi zich tot matchwinnaar kroonde in Amsterdam. En dat Lukaku ondanks een slappe match het Belgenduel met Witsel en Thorgan Hazard won.

GROEP F. Bleke Lukaku wint clash der Rode Duivels, Barcelona schrikt even in Praag

Romelu Lukaku stond met Inter tegenover het Dortmund van Axel Witsel en Thorgan Hazard. Alle drie de Belgen stonden aan de aftrap in het Stadio Giuseppe Meazza. Het tactisch steekspel leverde geen doelrijpe kansen op tot de 22e minuut, toen Stefan de Vrij met een knappe boogbal over de Duitse defensie Lautaro Martínez vond. De jonge Argentijn schoof de bal door de benen van de uitkomende Roman Burki in doel. Op een zucht van de rust ging Inter-doelman Samir Handanovic nog uitstekend plat op een scherp schot van Jadon Sancho. Op het uur werd een bijzonder bleke Lukaku gewisseld. Even later zette Julian Brandt Handanovic nog eens aan het werk met een strak schot. Tien minuten voor affluiten ging de bal op de stip na een overtreding van Mats Hummels. Martínez trapte de elfmeter echter op Burki, en zo bleef de Duitse hoop levend. Luttele minuten voor affuiten stelde Inter dan toch de zege veilig met een succesvolle counter.

Foto: AP

FC Barcelona werd even opgeschrikt in Praag toen Jan Boril vlak na de rust de 1-1 tegen de touwen buffelde. Barcelona leek nochtans op weg naar een makkelijke avond nadat Lionel Messi al na drie minuten de score had geopend met een subtiel tikje. Messi is zo de eerste speler in de geschiedenis van de Champions League die in vijftien opeenvolgende edities een doelpunt maakt. Maar Praag - met Stanciu in de basis - liet zich niet doen en knokte zich terug in de match. Uiteindelijk had Barcelona een op Peter Olayinka - ex-Zulte Waregem en AA Gent - afgeweken voorzet van Suarez nodig om de drie punten mee naar Catalonië te nemen. Barcelona staat nu alleen op kop van Groep F met drie punten meer dan Inter en Dortmund.

Groep G. RB Leipzig leider na zege tegen Zenit

De thuisploeg was al in de eerste minuut gevaarlijk met een knal van Konrad Laimer, die via de handschoenen van doelman Mikhail Kerzhakov op de lat ketste. Een afwachtend Zenit kwam in de 25e minuut op voorsprong via een welgemikt afstandsschot van Yaroslav Rakitsky. Vlak na rust werd Leipzig al beloond voor zijn vechtlust: na een mooie combinatie glipte Laimer door de defensie van Zenit en legde vanuit een scherpe hoek de 1-1 voorbij Kerzhakov. Tien minuten later kwam de thuisploeg zelfs op voorsprong, toen een volledige vrijstaande Marcel Sabitzer vanop de rand van de zestien uitpakte met een fabelachtige, wegdraaiende krulbal richting de verste winkelhaak. Nog eens tien minuten later verkwanselde Yordan Osorio aan de overkant een huizenhoge kans toen hij van dichtbij net over de dwarsligger knalde. In het slot liet Matheus Cunha nog de 3-1 liggen voor Leipzig.

RB Leipzig is alleen leider in Groep G want Olympique Lyon verloor in Lissabon met 2-1 van Benfica. De Portugezen kwamen in eigen huis al vroeg op voorsprong tegen Lyon, waar Jason Denayer titularis was. Rafa Silva werd na vier minuten vergeten in de Franse zestien en schoot de bal laag voorbij doelman Anthony Lopes. Op het half uur gooide Alex Grimaldo zich in extremis voor een schot van Maxwel Cornet toen die laatste oog in oog stond met doelman Odisseas Vlachodimos. Even na het uur belandde een bal van Cornet via het been van een verdediger op de lat. Het bleek uitstel van executie, want zes minuten later volleerde Memphis Depay een voorzet van Leo Dubois in doel. In de 80e minuut krulde diezelfde Depay de bal richting de winkelhaak: een fotografenbal voor een zwevende Vlachodimos. In het slot van de wedstrijd onderschepte invaller Pizzi een dramatische inworp van Lopes en duwde de winning goal in één tijd in een leeg doel. Ondanks de driepunter blijft Benfica laatste in groep G, achter Lyon.

Groep H. Matchwinnaar Batshuayi gooit Groep H helemaal open

Foto: REUTERS

Op de derde speeldag in groep H ging Ajax woensdag in eigen huis nipt onderuit tegen Chelsea. The Blues verstikten de Ajacieden pas in het slotkwartier. Gouden wissel Michy Batshuayi was de matchwinnaar in de 86e minuut. Een kwartiertje eerder had coach Frank Lampard Michy Batshuayi in de strijd gegooid, die amper twee minuten later een dot van een kans de nek omwrong: de Rode Duivel kwam met een gelukje en randje buitenspel in balbezit in de zone van de waarheid, maar schoot het leer wild de tribunes in. Chelsea kwam nu wel meer opzetten, met onder meer een gekraakt schot van Christian Pulisic, dat een metertje naast ging. In de 86e minuut vond Pulisic in de zestien een wachtende Batshuayi, die de bal van dichtbij staalhard via de lat in doel pegelde. De Ajacieden geraakten amper nog voorbij de middellijn, Chelsea gaf de voorsprong niet meer uit handen. Door de zege komt Chelsea samen met Ajax en Valencia aan de leiding in groep H (l ees meer ).

Want Valencia bleef op bezoek bij Lille steken op een 1-1-gelijkspel. De meeste dreiging ging in de eerste helft uit van de thuisploeg, die doelman Jasper Cillissen aan het werk zette na zes minuten via een schot van Luiz Araujo. De Fransen drukten door in het zicht van de rust: een kanonskogel van Yusuf Yazici stierf op de lat. Valencia kwam het best uit de kleedkamers na rust en scoorde iets na het uur de openingstreffer op een snelle tegenaanval. Enkele minuten later testte Jonathan Ikone aan de overkant de vuisten van Cillissen met een strak schot, maar te centraal. Een kwartier voor tijd kreeg invaller Loic Remy de grootste kans voor Rijsel tot dusver voorgeschoteld: voor een open doelmond raakte hij de bal slecht en was de kans verkeken. In het slot kwam Valencia nog met tien te staan na een tweede gele kaart voor Mouctar Diakhaby. In blessuretijd kreeg Rijsel loon naar werken: een schicht van dichtbij van Ikone zette een 1-1 gelijkspel op het bord, waardoor Rijsel in extremis zijn eerste punt pakt in groep H. De Fransen schieten er echter weinig mee op want ze blijven hekkensluiter op drie punten van de voorlaatste, Valencia.

Groep E. Genk krijgt lesje in efficiëntie van Liverpool, Mertens overtreft Maradona

KRC Genk speelde een verdienstelijke match tegen titelverdediger Liverpool, maar liep een hele match achter de feiten aan na een vroeg doelpunt van Alex Oxlade-Chamberlain. Genk kreeg enkele uitstekende kansen in de eerste helft maar die werden gemist door Samatta en Onuachu. De gelijkmaker van Samatta werd afgekeurd omdat Ito voorafgaand héél nipt buitenspel stond. Net zoals Club Brugge mocht Genk tot een kwartier in de tweede helft dromen van een gelijkspel, maar toen gooide alweer Alex Oxlade-Chamberlain met een prachtige penseelstreek buitenkantje voet de match op slot. In het slotkwartier diepten Mané en Salah de score nog uit, maar invaller Stephen Odey maakte met de eerredder vlak voor het einde de nederlaag iets minder bitter.

In de groep van KRC Genk lijken Napoli en Liverpool het onderling te zullen uitvechten voor de groepszege. Napoli won woensdagavond met 2-3 bij Red Bull Salzburg. Met dank aan Dries Mertens want de Rode Duivel had met twee goals en een assist een cruciaal aandeel in de zege van de Italianen. Mertens zit nu aan 116 goals voor Napoli en dat is er eentje meer dan ene Diego Maradona ( lees meer ). Tussendoor scoorde Erling Braut Håland twee goals voor Salzburg. De 19-jarige Noor zit in zijn eerste drie Champions League matchen al aan zes goals. Niemand deed ooit beter. Napoli gaat aan kop met zeven punten, eentje meer dan Liverpool. Salzburg heeft drie punten, Genk één.