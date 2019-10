Schermen moeten VAR-ergernis in Belgische voetbalstadions indijken

“Mogelijk buitenspel” op groot scherm in het stadion wanneer de VAR een discutabele fase checkt: in de Premier League en de Champions ­League wordt het al gedaan, in Nederland beginnen ze er dit weekend mee. En ook bij de Pro League denken ze er nu over na om op die manier de ergernis bij de fans over de VAR in te dijken. De maatregel zou maandag al besproken worden op de algemene vergadering. De refs zijn alvast gewonnen voor het idee.

Minutenlang wachten tot de VAR een fase heeft beoordeeld: het zorgde al meermaals voor ergernis in onze competitie. De Pro League zal het gebruik van grote schermen in de sta­dions bij VAR-beslissingen daarom bespreken. Het overleg komt er na kritiek bij de fans op onduidelijke communicatie in het stadion en het ellenlange wachten op een beslissing. In Nederland starten ze komend weekend met de VAR-communicatie, in de Champions League en de Premier League gebeurt het al. Op de schermen in de stadions krijgen de fans te zien waarom de VAR ingrijpt. “Mogelijk buitenspel”, bijvoorbeeld. Zoiets zorgt voor duidelijkheid, waardoor er minder ergernis op de tribunes zou moeten zijn. De scheidsrechters zouden alvast pro zijn.

Niet vanzelfsprekend

Volgens onze bronnen zal de Pro League maandag al een eerste keer nadenken over het introduceren van zo’n systeem, al werd dat nog niet officieel bevestigd. Het gebruik van VAR-communicatie is dan ook niet zo vanzelfsprekend, want in België beschikken sommige clubs niet over de gepaste schermen in het stadion. Daarbij denken we dan meteen aan de ‘kleinere’ clubs, maar ook Anderlecht heeft geen groot scherm om de VAR-communicatie in te voeren. Mogelijk is een richtlijn of aanmoediging vanuit de Pro League om het systeem te gebruiken daarvoor een oplossing. Een verplichting daarentegen wordt om meerdere redenen moeilijk. Vooral het budgettaire aspect ligt gevoelig: clubs kan je moeilijk verplichten om zo’n scherm te installeren.

In de Nederlandse Eredivisie zijn er trouwens ook nog een handvol clubs die niet over een groot scherm beschikken in het stadion. Ook daar wordt het gebruik van VAR-com­municatie dus niet verplicht, maar wel aangemoedigd.