Onze Club Brugge-watcher had tegen PSG liever wat meer présence voor doel gezien: “Waar was het Brugse plan B?”

De 0-5 tegen Paris Saint-Germain zindert nauwelijks na in Brugge. Spelers, trainers, supporters en de (internationale) media: iedereen had gezien dat Club tot de inbreng van Kylian Mbappé zijn voet naast die van PSG kon zetten. Trainer Philippe Clement verdient lof voor zijn aanpak tegen PSG. Maar waar was zijn plan B?