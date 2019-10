CLUBNIEUWS. Cruciale meeting voor KV Oostende, Anderlecht kan nog geen beroep doen op Kompany

KV Oostende heeft een cruciale meeting gepland met de investeringsmaatschappij van Marc Coucke over de penibele, financiële situatie van de club. Anderlecht kan in Eupen dan weer nog geen beroep doen op Vincent Kompany. Uw clubnieuws van de dag voor u gebundeld.

KV OOSTENDE. Morgen cruciale meeting

Als de proflicenties vandaag zouden worden uitgereikt, zou KV Oostende er geen krijgen. Morgen heeft de kustclub wel een cruciale meeting met Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke, die de hoofdtribune van de Versluys Arena voor 1,2 miljoen euro per jaar verhuurt. Dat is onbetaalbaar geworden voor de club.

Coucke wil in geen geval korting geven, maar in samenspraak met advocaten en het Oostendse stadsbestuur wordt hem wel een oplossing voorgesteld. Wellicht doet de stad een bod op de tribune om ze dan ter beschikking te stellen aan KVO aan veel gunstiger voorwaarden. Als Coucke dat niet aanvaardt wordt de situatie precair en nog een pak uitzichtlozer.

Voorlopig is er geen probleem van cashflow – alle werknemers worden correct betaald – maar dan moet er tegen begin 2020 minstens 2 miljoen euro worden gevonden. Met andere woorden: alle spelers staan te koop en de club eigenlijk ook. (jve, jug)

ANDERLECHT. Kompany nog out, Sandler bij Spaanse arts

Anderlecht kan in Eupen nog geen beroep doen op Vincent Kompany. De verdediger deed mee met collectieve trainingen, maar gaat na zijn hamstringblessure nog niet voluit . Aangezien paars-wit geen risico’s neemt, is Kompany nog out. Voor de match van donderdag tegen AA Gent wordt de situatie herbekeken.

Aan de Kehrweg kan RSCA ook niet rekenen op Sandler. Die was in Barcelona en bezocht er vermoedelijk de beroemde kniespecialist Ramon Cugat. RSCA onderschat zijn blessure niet.

Wel weer inzetbaar: Luckassen (na schorsing) en Vlap (na ziekte). Anderlecht trekt ook op afzondering in de omgeving van Luik. Voor Killian Sardella (17) wordt gedacht aan een nieuw contract.(jug)

KV KORTRIJK. Rolland nog niet fit

Elohim Rolland zit nog in het sukkelstraatje. De middenvelder viel in de bekermatch tegen Seraing uit met last aan de hamstrings. Hij is bijna terug, maar om groen licht te krijgen om pijnvrij te kunnen trainen, is eerst nog een onderzoek nodig. De Fransman zal nog niet in de selectie zitten voor de match tegen Antwerp.

Stojanovic is wel weer fit. De Serviër was een tijdje uit met een ontsteking in dezelfde enkel waar hij afgelopen zomer aan geopereerd werd. (gco)

KV MECHELEN. Engvall warmt op met groep

Gisteren, op de eerste trainingsdag van deze week bij KV Mechelen, deed Gustav Engvall (foto) de opwarming mee met de groep. De rest van de training werkte de Zweedse aanvaller individueel af. Het is twijfelachtig of Engvall op tijd fit raakt voor de wedstrijd tegen Waasland-Beveren zondag. De 809 tickets in het bezoekersvak van de Freethiel zijn allemaal uitverkocht.(thst)

CERCLE BRUGGE. Taravel allicht inzetbaar tegen Genk

Jérémy Taravel hernam gisteren de training. In de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Charleroi kreeg hij een rake trap. Hij volgt uit voorzorg nog een aangepast programma, maar raakt allicht fit voor de wedstrijd van komende zaterdagavond. Dan neemt groen-zwart het op tegen Racing Genk.(kv)

WAASLAND-BEVEREN. Alleen Agyepong en Asomani out

De spelers van Waasland-Beveren werkten gisteren twee trainingen af. Alleen de geblesseerden Thomas Agyepong en Eric Asomani verschenen nog niet op het oefenveld.De spelers die maandagavond met de beloften meespeelden tegen Lommel, trainden enkel mee in de voormiddag. (whb)