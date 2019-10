Straf: 19-jarige Noor voert topscorerslijst in Champions League aan

Na drie speeldagen in de Champions League voert de 19-jarige Noor Erling Braut Haaland van Salzburg verrassend de topscorerslijst aan.

In de groep van KRC Genk won Napoli woensdagavond met 2-3 bij Red Bull Salzburg. Met dank aan Dries Mertens want de Rode Duivel had met twee goals en een assist een cruciaal aandeel in de zege van de Italianen. Tussendoor scoorde Erling Braut Håland echter twee goals voor Salzburg. De 19-jarige Noor zit in zijn eerste drie Champions League matchen nu al aan zes goals. Niemand deed ooit beter.

De topscorers in de Champions League voetbal 2019-2020:

6 goals: Haaland (RB Salzburg)

5 goals: Lewandowski (Bayern München)

4 goals: Gnabry (Bayern München), Kane (Tottenham), Orsic (Dinamo Zagreb), Sterling (Manchester City)

3 goals: Depay (Lyon), Icardi (Paris SG), Kylian Mbappé (Paris SG), Mertens (Napels), Salah (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham)

2 goals: Agüero (Manchester City), Azmoun (Zenit Sint-Petersburg), Bonaventure (Club Brugge), Di María (Paris SG), Dybala (Juventus Turijn), Hakimi (Dortmund), Hwang (RB Salzburg), Mané (Liverpool), Martínez (Inter Milaan), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Promes (Ajax Amsterdam), Suarez (Barcelona), Werner (RB Leipzig)

Topscorers sinds eerste editie (1992-93):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) 127 goals

2. Lionel Messi (FC Barcelona) 113

3. Raul 71

4. Karim Benzema (Real Madrid) 60

5. Robert Lewandowski (Bayern München) 58

6. Ruud van Nistelrooy 56

7. Thierry Henry 50

8. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) 48

. Andrei Shevchenko 48

10. Filippo Inzaghi 46