Trudeau sluit uit dat hij coalitie zal vormen: “Steun zoeken voor minderheidsregering”

De Canadese premier Justin Trudeau sloot woensdag uit dat hij een coalitieregering zal vormen. De Liberale Partij van Trudeau won de verkiezingen van maandag, maar scoorde minder goed dan vorige keer en verloor zijn absolute meerderheid.

“Ik kan jullie zeggen dat het niet tot onze plannen behoort om enige vorm van coalitie te sluiten, formeel of informeel”, verklaarde Trudeau op zijn eerste persconferentie sinds de verkiezingen. Hij beloofde tegelijk samen te werken met de oppositie en parlementaire steun te zoeken voor zijn minderheidsregering.

De prioriteiten van zijn kabinet, dat volgens Trudeau op 20 november wordt ingezworen, draaien enerzijds rond het nemen van maatregelen tegen de klimaatverandering en anderzijds rond de kosten voor het levensonderhoud, luidt het. Daarnaast is de premier naar eigen zeggen ook van plan om door te gaan met de omstreden uitbreiding van de oliepijpleiding Trans Mountain, ondanks tegenkanting van de oppositie.

In 2015 kwam Trudeau aan de macht met een absolute meerderheid. Afgelopen maandag bleek dat de Liberalen het in het parlement voortaan moeten stellen met 157 zetels in plaats van de tot dan 177. Daarmee komt de partij 13 zetels tekort voor een absolute meerderheid. De 47-jarige Trudeau was aanvankelijk erg populair maar zijn positie verzwakte als gevolg van een reeks schandalen en enkele persoonlijke en politieke misstappen.

