Alejandro Pozuelo is ‘cold as ice’: ex-Genkspeler knalt Toronto naar halve finales … met een panenka in de slotminuut

Toronto FC, de ploeg van ex-Rode Duivel Laurent Ciman, heeft zich woensdagavond als eerste club geplaatst voor de finale van de Eastern Conference in de Major League Soccer (MLS). De Canadezen haalden het met 1-2 van New York City FC. Alejandro Pozuelo (ex-Genk) was met twee treffers de matchwinnaar bij de bezoekers. Hij speelde net als Ciman de volledige wedstrijd.

Kort na de pauze opende de Spanjaard de score na een blunder in de defensie van New York.

De thuisploeg kwam in de 69e minuut langszij via Ismael Tajouri-Shradi maar in de slotminuut besliste Pozuelo de partij met zijn tweede van de avond, een strafschop. Met een panenka.

Toronto neemt het op 30 oktober in de finale van de Eastern Conference op tegen Atlanta United of Philadelphia Union.

In de Western Conference staat Zlatan Ibrahimovic met Los Angeles Galaxy in de halve finale tegenover Los Angeles FC. De winnaar neemt het in de finale op tegen Seattle Sounders, dat Salt Lake City klopte met 2-0 na goals van Gustav Svensson en Nicolas Lodeiro.