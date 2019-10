Bondscoach Roberto Martinez spaart zijn lof voor Romelu Lukaku niet: “Hij is een echte kameleon-spits”

Een onzichtbare wedstrijd spelen maar toch een applausvervanging krijgen, het is er weinigen gegeven. Romelu Lukaku is er zo eentje. De Rode Duivel, die in het gewonnen Champions League-duel tegen Dortmund (2-0) een eerder onzichtbare partij speelde, geniet nu al een heldenstatus in San Siro. Dat ziet ook bondscoach Roberto Martinez, die in een interview met het Italiaanse Gazzetta dello Sport zijn loftrompet bovenhaalde.

“Romelu is een unieke nummer negen, fysiek uiterst sterk. Ieder team zou wel een spits kunnen gebruiken met zijn kwaliteiten”, steekt Martinez van wal. “Hij kan dribbelen, de bal in de ploeg houden en vooral scoren. Als je de kaap van 100 doelpunten overschrijdt in de Premier League en de nationale topschutter aller tijden bent, zegt dat meer dan genoeg”.

De bondscoach weet ook precies waarom de spits zich op korte tijd in de harten van de Inter-fans speelde. “Lukaku is een “kamelon-spits”: hij past zich aan en blinkt uit in verschillende zaken, maar steeds met de intentie om te scoren. Omdat hij juist zo divers is, zal men steeds blijven zoeken naar mogelijke gebreken. Het merendeel van de spitsen heeft één grote specialiteit, waardoor niemand hen vraagt om iets anders te doen. De sterkte van Romelu is juist dat hij altijd in staat is iets anders te doen. Wanneer er dan eens iets niet lukt op het veld, breken zijn uiteenlopende kwaliteiten hem soms zuur op.”

Roberto Martinez is vol lof over Big Rom. Foto: Photo News

Ook de indrukwekkende carrière van de recordaankoop bij Inter passeert de revue. “Lukaku maakt het veld groter en creëert kansen voor anderen. Als fans dit gaan appreciëren, zelfs wanneer hij niet scoort, zal er automatisch minder kritiek volgen. Ik nodig iedereen eens uit om zijn carrière te bekijken. Op 16-jarige leeftijd was hij al trefzeker bij Anderlecht en daarna stemde hij zich probleemloos af aan het fysieke spel van de Premier League bij Everton. Het teambelang zal altijd primeren op zijn individuele prestaties. Hij is nu klaar om een titel te veroveren in het buitenland, wat ook zijn doel is met Inter. Wanneer Romelu iets in zijn hoofd steekt, dan krijgt hij het ook”, aldus de Spanjaard.

Met vijf doelpunten in acht competitiewedstrijden is Lukaku alvast goed op dreef in de Serie A. Inter staat na een 21 op 24 voorlopig tweede in het klassement, met één puntje minder dan leider Juventus. De Italiaanse topclub doet ook in de Champions League nog volop mee voor de knikkers. De ploeg van Antonio Conte deelt voorlopig de tweede plaats met Borussia Dortmund.