Anderlecht niet verrast door rode cijfers

De cijfers zijn nog niet officieel, want de jaarrekening is nog niet neergelegd. Maar het is duidelijk dat Anderlecht straks diep in het rood gaat. Er is sprake van een financieel verlies van 25 à 27 miljoen euro. Dat verrast RSCA niet. Een hoge schuldenberg is voor even onvermijdelijk.

Anderlecht deed vorig seizoen een kapitaalsverhoging van 30 miljoen euro. De aandeelhouders namen hun verantwoordelijkheid, want paars-wit had dat geld nodig voor de verdere sportieve uitbouw van de club in verhouding met de Financial Fair Play. Boekhoudkundig zie je daar nu de gevolgen van.

De club zat op dat moment al in een moeilijke balans. Er was de grote dure spelerskern met een aantal mislukte transfers uit het eerste jaar van Marc Coucke, maar ook nog dure spelers geërfd van het vorige bestuur. Dat slorpte samen met enkele trainersontslagen heel veel geld op en de tegenvallende Europese campagne in de Europa League - dit keer geen Champions League-miljoenen - compenseerde dat niet.

Met het verse kapitaal kon wel verder geïnvesteerd worden in de uitbouw van de spelerskern waardoor die natuurlijk nog groter werd. Paars-wit probeerde de overbodige spelers wel te verkopen, maar dat is een proces dat blijkbaar toch wat tijd in beslag neemt. Het lukte met Santini (5 miljoen naar China) en Bornauw (8 miljoen naar Köln) maar gasten als Kums, Delcroix, Sa, Dauda, Milic, Sanneh, Vranjes, Lawrence en Nkaka werden verhuurd. Het merendeel van hen keert later hopelijk meer rendabel terug voor een eventuele verkoop.

Foto: BELGA

Ruime kern

Om het financiële verlies te beperken had Anderlecht ook één van zijn toptalenten kunnen verkopen. RSCA heeft jonkies die erg begeerd zijn- denk maar aan Yari Verschaeren, Albert Sambi-Lokonga of Alexis Saelemaekers en er zijn er nog in aantocht. De waarde van de spelerskern is dus nog navenant. De club koos er echter voor om een talent als Verschaeren nog niet te laten vertrekken, zelfs niet voor 15 à 20 miljoen. Ook dat speelt mee.

Anderlecht wist dus dat de ruime kern nog even een zware verliespost zou blijven en dat zal ook niet zomaar verdwijnen. In het vorige boekjaar afgesloten op 30 juni 2018 zijn bijvoorbeeld de lonen van Nasri en Chadli of het ontslag van Frank Arnesen nog niet bijgeteld.

Gelukkig komen er nog schijven binnen van de transfer van 15 miljoen van Leander Dendoncker.

Anderlecht probeert dus geduld te tonen en pas als er echt een niet te weigeren bod komt voor één van de toptalenten zal het overwogen worden.

Tot het zover is proberen de Brusselaars geld te genereren op andere vlakken. Zo draait de commerciële werking wel goed en was er op commercieel vlak - sponsors, seats, hospitality - een stijging van 10 % aan inkomsten. Daarnaast werden de niet-sportieve budgetten heel scherp gezet om zo ook te besparen.