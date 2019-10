Defour langer out dan verwacht: “Mogelijk keert Steven pas terug na Antwerp-Club Brugge”

Op zijn wekelijkse persbabbel had Laszlo Bölöni donderdagochtend slecht nieuws over Steven Defour (31). De ex-Rode Duivel hoopte de groepstrainingen te hervatten en onderging hiervoor een test in het bijzijn van de medische staf. Tijdens die check-up kreeg de middenvelder opnieuw last aan de hamstrings.

De blessure die Defour opliep tegen Standard, een kleine drie weken geleden, is nog onvoldoende hersteld. Om het risico op verdere schade te vermijden zet de sleutelpion zijn individuele behandeling verder.

“Het is geen kwestie van dagen tot hij weer fit is. Mogelijk sluit hij pas na de wedstrijd tegen Club Brugge (10/11) weer aan”, gaf Bölöni mee. Dit impliceert dat Defour niet alleen de partij van nu zaterdag tegen KV Kortrijk mist, maar ook het midweekduel op het veld van KRC Genk (30/10) en de uitmatch in Moeskroen (02/11). Vervolgens heeft Antwerp een week om de topper tegen blauw-zwart voor te bereiden. Indien Defour de ontmoeting met de competitieleider niet haalt, keert hij pas na de interlandbreak terug. Op donderdag 21/11 werkt Antwerp een inhaalwedstrijd tegen AA Gent af.

Ook Borges nog enkele weken buiten strijd

Niet alleen Defour is langer out dan verwacht. Ook Borges blijft in het sukkelstraatje zitten. De Braziliaan heeft een irritatie op het middenvoetsbeentje van zijn linkervoet en wordt uit voorzorg enkele weken aan de kant gehouden. Verder trainen met de groep zou immers kunnen leiden tot een breuk. Borges speelde dit seizoen nog geen enkele minuut. De polyvalente verdediger miste door een kuitblessure ook al de volledige voorbereiding. Mbokani incasseerde tegen KV Mechelen dan weer een tik op de knie. Na twee rustdagen hervat de Gouden Stier vandaag met de groep.