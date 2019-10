Voetbalbond wil meisjes aanzetten tot voetballen … door hen te laten dansen

De Belgische voetbalbond wil tegen 2024 dubbel zoveel meisjes tussen 5 en 12 jaar aan het voetballen krijgen en meent dat enkele danspasjes daarvoor kunnen zorgen.

Het plan is om hen op een speelse manier en al dansend in contact te brengen met voetbal. Vanaf januari volgend jaar trekt de bond naar honderd Vlaamse en Waalse lagere scholen.

Red Flames Shari van Belle en Elena Dhont zijn de ambassadrices van de actie, die de naam Love Football kreeg. Op de website van de campagne tonen de twee Red Flames hun danskunsten en roepen ze kinderen op om met hun klas zo’n dansje in te oefenen en in te sturen. “De eerste honderd scholen die zich vanaf vandaag inschrijven via onze website krijgen een startersbox met armbandjes, flyers, posters en raamstickers voor de hele klas om op die manier meisjes te enthousiasmeren voor voetbal”, zegt Katrien Jans, manager van het vrouwenvoetbal bij de KBVB.

De KBVB lanceert de actie vandaag, samen met Voetbal Vlaanderen en de Waalse tegenhanger ACFF. Deze zomer kondigde de voetbalbond al een actieplan aan om meer meisjes aan het voetballen te krijgen. Met het actieplan #theworldatourfeet en een investering van 3 miljoen euro wil de bond het aantal voetballende meisjes tegen 2024 verdubbelen van 39.901 naar 80.000.