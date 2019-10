Zware file aan de Kennedytunnel? Be-Mobile-gebruikers en BMW-rijders krijgen voucher om gratis toltunnel te gebruiken

Antwerpen - Om de files in de Kennedytunnel aan te pakken, start het Vlaams Verkeerscentrum een opmerkelijke test. Als de file aan die tunnel te zwaar is, wil het Verkeerscentrum het verkeer spreiden. Zo kunnen chauffeurs die de verkeersapp Be-Mobile of een BMW-navigatiesysteem hebben,voorgesteld worden om gratis om te rijden via de anders betalende Liefkenshoektunnel.

Het Verkeerscentrum wil onderzoeken of ze het verkeer dat de Schelde wil oversteken, beter kunnen verspreiden over de twee tunnels. Door de Kennedytunnel rijden dagelijks gemiddeld 160.000 voertuigen. Met als gevolg dat daar op werkdagen in de richting van Nederland meer dan elf uur file staat.

De Liefkenshoektunnel is veel minder druk: daar passeren dagelijks 40.000 voertuigen. Mocht het verkeer van de eerste tunnel vaker door die tweede tunnel rijden, zou dat het fileprobleem oplossen? Dat wil het Verkeerscentrum testen, door chauffeurs in specifieke omstandigheden - als bepaalde parameters behaald zijn - te laten omrijden. Gebruikers van de app Be-Mobile of chauffeurs met een BMW-navigatiesysteem kunnen in die gevallen een alternatieve route via de Liefkenshoektunnel aangeboden krijgen. Als ze die accepteren, krijgen ze ook een voucher waarmee ze gratis door die toltunnel kunnen rijden.

Wie zich voor dat proefproject wil aanmelden, kan dat hier.