Engelse kranten genoten van kunststukjes bij Liverpool maar zijn ook kritisch en vinden 1-4-cijfers in Genk overdreven

De 1-4 in Genk was op papier een logische zege voor titelverdediger Liverpool en dus haalden The Reds in Engeland niet overal de voorpagina van de sportkranten. Het doelpunt van Michy Batshuayi kreeg minstens evenveel aandacht. Toch was het de Engelsen ook niet ontgaan dat de cijfers in Genk niet alles zeggen over de waardeverhoudingen en beseften ze dat de VAR zelfs mogelijk voor een ander resultaat had kunnen zorgen.

LEES OOK. Jürgen Klopp zag Liverpool een uur lang zwoegen tegen Genk: “Tot tweede goal bleef het spannend”

Dat Chelsea ging winnen op het veld van Ajax, de halvefinalist van vorig jaar, is in Engeland groter nieuws dan de ruime zege van Liverpool in Genk. Michy Batshuayi was als invaller de grote held van de avond. “Deze zege is een mijlpaal voor het Chelsea van Frank Lampard”, klinkt het in de Daily Mail. “Chelsea maakte al indruk onder hun nieuwe coach maar had tot nu toe nog geen opvallende overwinning tegen een topteam. Nu hebben ze er een beet, dankzij ‘super sub’ Batshuayi.”

Op de voorpagina’s van de Engelse kranten prijkt dan ook groot een juichende Batshuayi: “De magie van Bat”, “Crash, bang... goal”, “Blues hero” en “Eindelijk volwassen” zijn veelzeggende titels.

De ruime zege van Liverpool verdwijnt zo wat op de achtergrond in de Engelse kranten. Al wordt de zege van The Reds en vooral de manier waarop niet onderschat: “The Blues en the Reds schitteren op het hoogste niveau met twee “screamers” of geweldige doelpunten. De wondergoal van Alex Oxlade-Chamberlain houdt Liverpool op koers voor de volgende ronde.”

The Star pakt traditiegetrouw uit met een woordspeling over Alex “Al” Oxlade-Chamberlain : “Lethal Weapon” of dodelijk wapen.

Bij The Sun zetten ze Liverpool wel prominent op hun voorpagina: “Slammed” of “Neergehaald” verwijst echter niet alleen naar de duidelijke zege maar ook de veroordeling van Jürgen Klopp voor de even wansmakelijke als controversiële banner van enkele Liverpool-fans over Divock Origi.

De ruime zege en dan vooral de terugkeer van Oxlade-Chamberlain wordt overal bejubeld - de 26-jarige middenvelder miste een groot deel van vorig seizoen door een knieblessure - maar ze zijn ook eensgezind dat de 1-4-cijfers niet de juiste weerspiegeling was van het spel. Dat Genk de titelverdediger enkele keren pijn kon doen was niemand ontgaan, al wordt daarbij toch vooral met een beschuldigende vinger naar de bezoekende defensie gekeken.

“Gered door de VAR”

“Want hoewel Klopp zich tegenwoordig wat gereserveerder probeert op te stellen aan de zijlijn, was het duidelijk dat hij geïrriteerd was door het meeste van wat hij zag van zijn ploeg”, stelde de Daily Mail vast. “Want ondanks die schitterende start met een snel doelpunt, kroop Liverpool achteruit en kreeg Genk kansen om weer in het spel te komen. Deze keer was de VAR echter de vijand van Genk: na een overleg van twee minuten besloten de Slowaakse refs het doelpunt van Samatta af te keuren voor miniem buitenspel van Ito .Genk had in die fase meer verdiend voor hun inspanningen. Liverpool had het lastig maar gelukkig voor Klopp viel Genk zonder energie. Liverpool speelde in de tweede helft veel gedisciplineerder en domineerde zoals je van een team dat de laatste twee finales van dit toernooi speelde mag verwachten.”

“Zeldzaam dat Van Dijk wordt overschaduwd”

The Mirror benadrukt het positieve bij Liverpool, dat een slechte uitreputatie overwon. Alex Oxlade-Chamberlain was ook hier “de ster van de show” en kreeg de verdediging slechte punten. Vooral Virgil van Dijk en Andy Robertson zagen af tegen Genk: “Het is zeldzaam dat de Nederlander wordt overschaduwd, maar Onuachu slaagde erin”, werd de Genkse spits bewierookt. “Al het goede van Genk kwam langs de flank van Robertson: het is moeilijk te zeggen of dat te wijten was aan de kwetsbaarheid van de Schot of het gebrek aan kwaliteit van de thuisploeg aan de rechterkant.”

Foto: BELGA

“Allesbehalve een comfortabele uitoverwinning”

“De score suggereert een comfortabele uitoverwinning maar dat was het allesbehalve”, weet The Guardian. “Genk had verschillende kansen om de ​​poreuze verdediging van Liverpool in de eerste helft te straffen. Een gebrek aan cohesie en communicatie achterin was wel begrijpelijk gezien de afwezigheid van Trent Alexander-Arnold en Joël Matip, maar het was nog steeds een verrassing om zien hoe gemakkelijk Liverpool uit verband werd gespeeld de weinige keren dat Genk balbezit had. Maar Liverpool had de klasse om overind te blijven en het in de tweede helft af te maken.”

Ook The Telegraph was niet blind voor de kansen van Genk maar ook hier wordt vooral na de slechte prestatie van de bezoekende verdediging gekeken: “Dit was het Liverpool van de jaren voorafgaand aan de aankomst van Virgil Van Dijk: aanvallend opwindend en intens, maar zo gebrekkig achterin. Kijk naar een dvd van Liverpool in het seizoen 2013-14 en deze wedstrijd past daar naadloos in.”

“Zo’n doelpunt wil je ooit in je leven zelf eens maken”

Op televisie genoten ze vooral van enkele kunststukjes bij The Reds. Vooral de 0-2 van Oxlade-Chamberlain was een pareltje: buitenkant-rechts stifte hij de bal in één tijd via onderkant lat in doel. Gaëtan Coucke was kansloos. “Het was prachtig”, kirde analist en ex-spits Robin Van Persie van plezier bij BT Sport. “De meeste spitsen kunnen het zich niet voorstellen: acht van de tien denken er zelfs niet aan, twee denken eraan maar slechts eentje daarvan kan het. Ik ben zo blij voor hem, ik speelde met hem bij Arsenal en zag toen al zijn potentieel. Hij heeft het potentieel om een ​​topspeler te zijn, als hij dit soort doelpunten kan maken, kan hij dat type speler worden. Zo’n doelpunt wil je ooit in je leven zelf eens maken.”

Foto: Photo News

Ook Rio Ferdinand loofde de Engelse international: “Je kunt zien dat hij een goede ploegspeler is en Klopp houdt ook van hem. Hij biedt iets totaal anders dan Milner, Wijnaldum, Fabinho of Henderson. Hij zorgt voor de nodige creativiteit en is duidelijk een populaire jongen, zo’n doelpunten zullen hem alleen nog beter maken.”

Maar niet alleen de doelpuntenmakers werden bewierookt: ook een actie van Firmino werd uitgelicht op verschillende websites. De Braziliaan zette Sadio Mane voor doel met een geweldige rabona of pasje achter het steunbeen. Coucke kon hier wel nog redding brengen.