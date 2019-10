Belgen geven meer dan 300 miljoen euro aan games uit … en het zijn vooral de vrouwen die spelen

Vergeet het cliché van de gamende mannen, want op de smartphone zijn de spelletjes vooral voor vrouwen weggelegd. En laat nu net op de smartphone de populariteit van spelletjes stevig aan het stijgen zijn - we gaven er in België meer dan 300 miljoen euro aan uit.

De helft van alle Belgen met een smartphone speelt spelletjes op zijn smartphone. Foto: BELGA

De helft van alle Belgen met een smartphone speelt spelletjes op zijn smartphone. Hoe jonger, hoe populairder: bij 18- tot 24-jarigen speelt 70 procent wel eens een spelletje. 4,2 miljoen actieve gamers zijn er in België, en 29 procent van hen geeft er ook geld aan uit. Samen was dat zo’n 302 miljoen euro. “Ons land staat daarmee op de 31ste plaats op de lijst van de grootste gamemarkten ter wereld”, zegt Vincent Fosty van Deloitte, dat een wereldwijde enquête hield over ons mobiel gedrag.

Dat geld gaat vooral naar ‘in-app credits’. Zo kan je echt geld gebruiken om virtuele munten of diamanten te kopen, die in het spel dan weer dienen om een snellere auto, een dodelijker wapen of een grotere opslagruimte te kopen. Al gaat het telkens om kleine bedragen: één op de twintig Belgen geeft meer dan 5 euro per maand uit aan dergelijke dingen, één op de zes meer dan 1 euro per maand.

Opvallend: vooral vrouwen gamen er al swipend op los. 52 procent van de vrouwen speelt games op haar mobiele telefoon, tegenover 48 procent bij de mannen. Die keren dan weer vaker naar de spelletjesconsole: bij mannen is dat het populairste toestel voor games, bij vrouwen staat de smartphone op 1.

De smartphone-gamers spelen vooral thuis, één op de drie ook tijdens het pendelen. 28 procent gamet tijdens het televisiekijken, 4 procent zelfs op restaurant.

Volgens de App Store van Apple is Candy Crush het populairste spel ooit. Foto: Shutterstock

Volgens de App Store van Apple is Candy Crush het populairste spel ooit. Volgens Play Store van Google is Minecraft het bestverkopende spel en Pokémon GO het spel met de grootste opbrengst.

Deloitte verwacht dat de sector van mobiele games nog verder zal groeien als gevolg van de opkomst van abonnementsdiensten, betere technologieën zoals virtual en augmented reality en de verbeterde connectiviteit van 5G.

Spelletjes zijn wel nog niet de favoriete activiteit op de smartphone. Nieuws checken is dat wel - één op de drie smartphonegebruikers doet dat dagelijks. En video’s kijken - voor één op de vijf een dagelijkse bezigheid.