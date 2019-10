Ex-vriendin getuigt over beschuldigde Pokémonmoord: “Als ik langer bij hem was gebleven, had ik het kunnen zijn”

Enkele ex-vriendinnen getuigden op het assisenproces over de seksuele obsessies van Jonny Van Den Broeck (28), die terecht staat voor de moord op Shashia Moreau (20). Met één jonge vrouw begon hij te experimenteren met sm en wurgseks. “Maar dat liep uit de hand. Ik besef dat als ik langer bij hem was gebleven, het mij had kunnen overkomen.”