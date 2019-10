39 doden door koelcontainer die in Zeebrugge vertrok “waren Chinezen”: dit weten we tot nu toe

Het onderzoek naar de 39 aangetroffen lichamen in een koelcontainer in Essex loopt volop. Zo worden de omstandigheden waarin dit kon gebeuren stilaan duidelijk. Veel zaken blijven nog een vraagteken, maar dit weten we al.

Het is cruciaal om te achterhalen welk traject de bewuste container voordien had afgelegd. Uit de eerste resultaten blijkt dat de container dinsdag om 14.49 uur in Zeebrugge aankwam. Dat hij in ons land passeerde, bevestigde niet alleen Brugse burgemeester Dirk De fauw, ook het federaal parket en het terminalbedrijf CRO Ports. In de loop van de namiddag verliet de container de haven, om uiteindelijk om 1 uur woensdagochtend aan te komen in Purfleet.

De trekker die de koelcontainer ophaalde, is dan weer vanuit Noord-Ierland vertrokken en reed naar Dublin. Via een veerboot kwam hij zaterdag in het noorden van Wales terecht. Pas woensdag reed de trucker naar Purfleet, om de oplegger op te wachten die vanuit Zeebrugge kwam. Wat de trucker zondag, maandag en dinsdag heeft gedaan is niet geweten.

Nadat de container in de haven werd gedropt, vertrok woensdagnacht kort na 1 uur de trekker en oplegger. Dertig minuten later werden de lichamen in de container ontdekt op het industrieterrein Waterglade in Grays en werd de politie verwittigd.

Trekker en oplegger zijn woensdagavond met hun lugubere lading naar een beveiligde plaats in de haven van Tilbury overgebracht. Donderdag is ook de identificatie van de lichamen begonnen. Al bekend is dat onder hen één tiener is. Verschillende Britse nieuwsmedia, waaronder ook de BBC, schrijven dat het allemaal Chinese migranten zouden zijn, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

De slachtoffers zouden zeventig minuten in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest vooraleer ze werden gevonden. In de koelwagen kan het tot min 25 graden Celsius zijn geweest.

De vrachtwagen is geregistreerd in Bulgarije. Dit hebben Britse media op gezag van een woordvoerder van het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag gemeld. De truck is geregistreerd in Varna op naam van een bedrijf waarvan de eigenaar een Ierse vrouw is. Kort na de registratie - in juni 2017 - vertrok de truck uit Bulgarije en daar is hij sindsdien ook niet meer geweest.

Die bestuurder was een 25-jarige jongeman uit het Noord-Ierse graafschap Armagh. Een vriend van hem vertelde aan Daily Mail dat het de bestuurder was die de hulpdiensten verwittigde na de ontdekking. Hij werd opgepakt op verdenking van moord. In twee woningen in Markethill en Laurelvale, die gelieerd kunnen worden aan de bestuurder, zijn woensdagnacht huiszoekingen gebeurd.

Intussen begon een internationale klopjacht naar de bende mensensmokkelaars die verantwoordelijk zou zijn. Volgens de Daily Mail bekijken speurders een Ierse smokkelbende die banden zou hebben met de Bulgaarse stad Varna.

Er zijn ook nog vragen

Al blijven er ook nog veel vragen. Waar en wanneer de slachtoffers in de container zijn geplaatst, bijvoorbeeld. Volgens CEO van de haven van Zeebrugge Joachim Coens is het onwaarschijnlijk dat ze in Brugge nog in de container zijn geklommen. “Een koelcontainer komt hier volledig afgesloten en verzegeld toe. Bij de controle wordt die zegel gecontroleerd en ook de nummerplaat en chauffeur worden gecontroleerd met camera’s”, zei Coens woensdagavond in Terzake.

Of ze stierven door onderkoeling of stikten door zuurstoftekort, is nog niet duidelijk. Net zoals of de 25-jarige vrachtwagenbestuurder uit de Noord-Ierse stad Laurelvale al of niet wist wat er zich afspeelde in de koelruimte. Of het al of niet de bestuurder was die de ambulancediensten heeft gebeld is ook onduidelijk. Ook niet of hij al dan niet voor eigen rekening reed. Mogelijk huurde hij de trekker.

Om meer duidelijkheid te krijgen, blijft de Britse politie intussen de vrachtwagenbestuurder verhoren.