Frank Vercauteren wil reeks neerzetten met Anderlecht en opent poort voor Vanden Borre (een beetje): “Ik heb stress nodig”

Na de 6 op 6 tegen Charleroi en STVV moet het Anderlecht van Frank Vercauteren op zoek naar een derde opeenvolgende zege in Eupen. “We hebben een reeks nodig om op te klimmen”, aldus Vercauteren.

Anderlecht gaat vanavond al op afzondering in de regio Luik. Vincent Kompany gaat mee als speler-manager, maar zal morgen op Eupen niet spelen. “Kompany blijft nauw betrokken bij de ploeg, maar als er andere prioriteiten zijn - de behandeling van zijn blessure - dan mag hij daar ook tijd voor nemen”, bevestigde Vercauteren.

Philippe Sandler (knie) zal er niet bij zijn, maar Vercauteren hoopt aan de Kerhweg de positieve lijn door te trekken met zijn ploeg. “Na STVV waren we niet euforisch - er zijn nog veel werkpunten - maar de sfeer was positief. Die positieve spiraal moeten we doortrekken. Elke speler moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Geen enkele voetballer kan elke wedstrijd héél goed zijn. Er zijn altijd wel jongens die eens wat minder zijn, maar dat moet dan opgevangen worden door die 8 of 9 anderen die wel goed in de wedstrijd zitten en zelfs door de reservespelers. Dat is mijn boodschap voor de spelers. Net zoals we nog constanter moeten worden. Op enkele uitzonderingen zakt elke ploegen 90 minuten ook altijd even weg. Soms is dat 5 minuten, soms 20 minuten en dan moet je die situaties herkennen en de goeie keuzes maken. Daar werken we aan.”

Toch wordt het volgens Vercauteren geen makkelijke match in Eupen. Vrijdagavond, verre verplaatsing, klein stadionnetje en klein veld. “We moeten niet denken dat het een eenvoudige opdracht wordt. We moeten gewoon de goeie zaken van vorige week bevestigen. We hebben een reeks nodig om straks onze doelstellingen te bereiken. Ja natuurlijk is het daarbij belangrijk dat een spits als Kemar Roofe progressie maakt. Of hij aan zijn beste vorm zit? Wat is dat voor een spits. Iedereen denkt doelpunten maken, maar voor mij is dat ook belangrijk zijn in de combinaties, verdedigend werk mee doen, de bal bijhouden…Doelpunten zijn dan de slagroom op de taart. Er zijn periodes dat hij regelmatig zal scoren en periodes dat het moeilijker zal gaan.”

De rust die Vercauteren uitstraalt valt op. Toen hij in 2007 ontslagen werd bij Anderlecht na zijn eerste trainersperiode was de coach erg gecrispeerd. Bevangen door de stress. “Ik ben als trainer niet veranderd”, zegt hij. “Ik hanteer nog altijd dezelfde principes, maar ben wel geëvolueerd. Ik ben iets minder impulsief, heb wat meer controle, maar de stress is er nog, hoor. Ik heb die stress nodig. Het hoort bij Anderlecht en ik zet het om in positieve energie. Maar ik weet ook: als ik straks twee keer verlies, zal ik weer een slechte trainer zijn. Zo gaat dat.”

Foto: Photo News

Vanden Borre evolueert

Tot slot wilde Frank Vercauteren nog iets kwijt over Anthony Vanden Borre. “Hij is nog niet klaar voor een aantal zaken, maar we willen Anthony niet forceren. Het heeft geen zin om risico’s te nemen met het oog op blessures. De poort staat wel open om hem geleidelijk aan meer te betrekken bij trainingen en eventueel zelfs al in de volgende oefenmatch, maar dat bekijken we. Nog. Niets overhaast. Ook als hij eens meespeelt, moet je daar niet noodzakelijk grotere conclusies aan koppelen. Heb nog wat geduld.”