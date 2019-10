Drie begrippen over Sven Kums die niet ‘AA Gent’, ‘Anderlecht’ of ‘middenvelder’ zijn? Hmm, dan gaan we voor ‘Michael Bublé’, ‘herbruikbare luiers’ en ‘tsunamigevaar’. Geen termen die ter sprake komen in een interview na een match, wel als je de verloren zoon van AA Gent zijn eigen foto’s voorlegt. Welkom bij het eerste Instagram-interview uit eerste klasse.