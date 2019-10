Belgische beschermheer van misbruikte meisjes staat zelf terecht voor pedofilie en kinderhandel: veel twijfel, maar videobewijs zou hem kunnen nekken

Seksueel misbruik, verplichte anticonceptie en ‘massages’: het beeld dat aan het licht komt van ‘Bery’s place’ in Oeganda is niet fraai. Donderdag staat de zelfverklaarde beschermheer van misbruikte meisjes, Antwerpenaar Bernhard G. (71), zelf terecht voor pedofilie en kinderhandel. De zaak loopt nog niet over van bewijs – de verschillende getuigen spreken elkaar tegen. Maar een video zou hem wel eens kunnen nekken.