Rode Duivels staan voor tiende keer op rij bovenaan FIFA-ranking, maar er wordt vooral gefeest in San Marino

De Rode Duivels prijken donderdag op de nieuwe FIFA-ranking voor de tiende opeenvolgende keer op nummer 1. België leidt het landenklassement sinds september 2018.

Sinds de publicatie van de vorige ranglijst op 19 september speelden de troepen van Roberto Martinez twee wedstrijden. In de EK-voorronde behaalde België tegen zowel San Marino (9-0) als Kazachstan (0-2) een logische overwinning en verzekerde zich zo van kwalificatie voor het Europees kampioenschap van volgende zomer. Met 24 op 24 leiden de Rode Duivels in groep I voor Rusland (21 op 24), dat op 16 november gastheer speelt voor Lukaku en co en waar de groepswinst op het spel staat. Afsluiten doen de Belgen met een thuismatch op 19 november tegen Cyprus.

In het nieuwe FIFA-klassement loopt België (1.755 punten) een klein beetje uit op wereldkampioen Frankrijk (1.726 ptn), de eerste achtervolger. Brazilië (1.715 ptn) en Engeland (1.651 ptn) behouden hun derde en vierde plaats. Uruguay (1.642 ptn) wipt over Europees kampioen Portugal (1.632 ptn) naar de vijfde positie.

Nog in de top 10 zijn er positiewissels tussen vicewereldkampioen Kroatië (zevende) en Spanje (achtste), en tussen Argentinië (negende) en Colombia (tiende).

Rusland gaat vijf banken vooruit en belandt op nummer 37. Helemaal onderin is er leuk nieuws voor San Marino. De voetbaldwerg die 9-0 verloor in Brussel is namelijk niet langer het 210de en slechtste land op de FIFA-ranking. De rode lantaarn is voortaan namelijk voor Anguilla, een eiland in de Caraïben met zo’n 15.000 inwoners.

Foto: GMAX AGENCY

De FIFA-ranking op donderdag 24 oktober (tussen haakjes de ranking op 19 september):

1. (1) BELGIE 1755 punten

2. (2) Frankrijk 1726

3 (3) Brazilië 1715

4. (4) Engeland 1651

5. (6) Uruguay 1642

6. (5) Portugal 1632

7. (8) Kroatië 1631

8. (7) Spanje 1625

9.(10) Argentinië 1617

10. (9) Colombia 1615

11.(12) Mexico 1613

12.(13) Nederland 1602

13.(11) Zwitserland 1601

14.(14) Denemarken 1599

15.(15) Italië 1593

16.(16) Duitsland 1586

17.(17) Chili 1579

18.(18) Zweden 1563

19.(19) Peru 1548

20.(20) Senegal 1546

...

(+) 37.(42) Rusland 1474

(+) 53.(52) Schotland 1406

(+) 93.(92) Cyprus 1263

(+) 121.(116) Kazachstan 1157

(+) 209.(210) San Marino 831

(+) = tegenstanders van België in kwalificaties voor Euro 2020.