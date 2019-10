Mark Zuckerberg stamelt na scherpe ondervraging in Amerikaans Congres: “U weet het niet?”

Het Democratische congreslid Alexandria Ocasio-Cortez heeft Facebookbaas Mark Zuckerberg ondervraagd in een hoorzitting van de financiële commissie van het Congres. Ze had het onder meer over het data-schandaal van Cambridge Analytica en het reguleren van politieke advertenties.

De hoorzitting kwam er naar aanleiding van de lancering van de digitale munt van Facebook, de libra. Tijdens een hoorzitting nam Zuckerberg de verdediging van de digitale munt op zich. Het innovatieve betalingssysteem, in het leven geroepen door Facebook, ligt al sinds de voorstelling ervan onder vuur.

Ocasio-Cortez nam van de gelegenheid gebruik om hem vragen te stellen over voorgaande beslissingen van Facebook. “Om beslissingen te kunnen nemen omtrent Libra, moeten we kijken naar uw gedrag in het verleden, en dat van Facebook, met respect voor onze democratie”, vindt Ocasio-Cortez. Ze vroeg hem onder andere wanneer hij te weten was gekomen dat Cambridge Analytica data verkocht om de verkiezingen te beïnvloeden. Mark Zuckerberg kon niet op haar vragen antwoorden.

“Dit was het grootste schandaal over gegevens met betrekking tot uw bedrijf, dat catastrofale gevolgen had voor de verkiezingen in 2016, en u weet het antwoord op mijn vragen niet?”, vroeg Ocasio-Cortez.

Factchecken

Daarnaast legde ze Zuckerberg ook op de rooster over het factchecken van politieke advertenties op Facebook. “Zou ik de verkeerde verkiezingsdatum kunnen verspreiden, of kunnen zeggen dat Republikeinen voor de Green New Deal gestemd hebben?”, vraagt ze. “Welke informatie van politici zal Facebook checken op juistheid?”

“Liegen is slecht, een advertentie met een leugen is slecht, maar mensen moeten zelf kunnen zien dat de politici waarvoor ze kunnen stemmen liegen”, vindt Zuckerberg.

“Dus u zult verkeerde informatie markeren, maar niet weghalen van het internet?”, besluit Ocasio-Cortez. “Dat hangt van de context af”, antwoordt Zuckerberg.

Eerder deze maand liet Facebook een advertentie van president Trump staan waarin misleidende informatie over het werk van Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, in Oekraïne werd geschetst.