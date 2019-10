Zeshonderdtal betogers en spijbelaars dagen op voor 23ste klimaatmars: regering-Jambon kop van Jut

Brussel - De 23ste klimaatmars van Youth for Climate heeft een zeshonderdtal klimaatbetogers op de been gebracht. Dat meldt de Brusselse politie. De klimaatspijbelaars blijven misnoegd over het matige initiatief van de politici.

Het was een zware domper voor de klimaatspijbelaars toen Vlaams ministers Jan Jambon (N-VA) aankondigde dat de doelstelling van zijn regering is om tegen 2050 slechts 80 procent minder emissies uit te stoten en niet voor een koolstofneutraal Vlaanderen gaat. De klimaatjongeren voelen dat hun acties, die al bijna een jaar duren, zo in dovemansoren vallen.

“De planeet is te heet, de regering doet geen reet”, “What do we want? Climate justice! When do we want it? Yesterday!” en natuurlijk”on est plus chaud que le climat”, weerklinkt opnieuw luid.

Tijdens deze 23ste klimaatmars lopen de Grootouders voor het Klimaat samen met de jongeren aan de kop van de stoet om aan te tonen dat de klimaatopwarming iedereen aangaat.

In de mars stappen ook leden van Extinction Rebellion, Workers for Climate, Teachers for Climate en de politieke partijen PVDA en Groen mee.

De nieuwe Vlaamse regering houdt de klimaatspijbelaars liever op de schoolbanken. Voormalig Vlaams minister van Onderwijs Hilde ­Crevits (CD&V) liet in maart nog verstaan dat ze deelname aan de klimaatmarsen begreep.

Feit is dat deze klimaatbetoging vandaag duidelijk minder volk op de been bracht dan de betogingen die plaatsvonden voor de verkiezingen in mei.

Youth for Climate heeft daar een verklaring voor. “We zijn bijna een jaar bezig en het wordt steeds moeilijker om op straat te komen. De Vlaamse regering zegt bijvoorbeeld dat ze spijbelen harder wil aanpakken. Jongeren worden bang en vooral moe. Ze zien dat er te weinig verandert en daar worden ze pessimistisch van. Wij willen het omgekeerde uitstralen, wij willen laten zien dat we hoopvol moeten zijn.”

Ook in Gent was er een klimaatbetoging. De stad had die verboden omdat Gent zijn politie nodig heeft voor de Europese voetbalwedstrijd van AA Gent vanavond. Toch kwamen zowat honderd jongeren op straat. Zo lang zij niet door de straten willen trekken en aan de Stadshal blijven, laat de politie hen begaan.