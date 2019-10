Franse media dienen klacht in tegen Google

De Franse media dienen klacht in tegen de Amerikaanse internetgigant Google. Google News besliste vorige maand om voortaan geen previews van nieuwsartikelen uit Frankrijk meer te tonen, als reactie op de hervorming van het Franse auteursrecht waardoor platformen als Google zouden moeten betalen aan uitgevers. Google weigert dat en besliste dus tot een boycot.

Frankrijk is het eerste land dat de nieuwe Europese richtlijn rond auteursrechten in zijn eigen wetgeving heeft opgenomen. Hiermee wordt een ‘naburig recht’ ingevoerd voor media waarvan artikels online worden gedeeld, mede om hun verliezen van traditionele reclame-inkomsten te compenseren. Maar de richtlijn was niet naar de zin van giganten als Google, Facebook en Apple, die in Brussel tevergeefs hebben geargumenteerd dat dit leidt tot een beperking van de vrijheid van meningsuiting. De financiële compensatie werd uiteindelijk toch opgenomen in de Europese richtlijn.

Google is echter niet van plan om snel met een vergoeding voor de uitgevers over de brug te komen: het bedrijf liet vorige maand weten dat het geen “snippets” (stukjes tekst, video’s ...) en andere miniatuurafbeeldingen meer zal publiceren bij Franse nieuwsberichten, als de uitgevers daarvoor niet expliciet toestemming geven.

De maatregel gaat donderdag in, waardoor de Franse media nu aankondigen tegen Google een gezamenlijke klacht in te dienen bij de concurrentieautoriteit. Ze vragen aan de Franse regering om actie te ondernemen tegen de voorwaarden die het bedrijf hen oplegt. Volgens de Franse uitgevers omzeilt Google eenzijdig de wet.