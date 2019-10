Politie identificeert fan die omstreden spandoek van Origi in Genk omhoog hing: hij mag zich aan een boete verwachten

Een “ludiek” spandoek met de beeltenis van Divock Origi zorgde woensdagavond in Genk voor commotie. Een Liverpool-fan had in het bezoekende vak een spandoek opgehangen waarop het lachende hoofd van Origi op een naakt mannenlichaam werd afgebeeld, poserend naast de Champions League-trofee. De banner werd weggehaald door de politie, de supporter in kwestie werd geïdentificeerd en mag zich minstens aan een proces-verbaal en een boete verwachten.

Het spandoek van de ex-Genkspeler en huidige Liverpoolspits werd nog voor de aftrap verwijderd maar de Reds reageerden niettemin ontstemd en hadden het over “racistische stereotypering”. “Dit is onaanvaardbaar”, luidde het in een officiële reactie. “Liverpool veroordeelt het spandoek dat te zien was in ons vak voor de aftrap. We hebben snel gereageerd door het spandoek weg te halen en werken nu samen met de lokale autoriteiten en het stadionteam in Genk om de verantwoordelijken te identificeren.”

De banner werd weggehaald door de politie. De verantwoordelijke supporter is geïdentificeerd en mag zich minstens aan een proces-verbaal verwachten.

Origi viel woensdag in de 80e minuut in voor Roberto Firmino. Mo Salah zette zeven minuten later de 1-4 eindstand op het bord.