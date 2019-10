Wat betekent schoonheid voor de Miss België-kandidates? “Schoonheid begint vanbinnen”

Momenteel vertoeven de 32 Miss België-finalistes in Egypte. Tijdens de finalereis staan voor de dames onder meer fotoshoots en allerlei repetities voor de nakende finaleshow op het programma. Ook onze videoreporter is ter plaatse en schotelt hen dagelijks een vraag voor. De vraag van vandaag: wat is schoonheid voor jou? En dat heeft volgens alle kandidates weinig met een perfect uiterlijk te maken.