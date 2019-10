CM maakt luidt alarmbel over hoge kostprijs geneesmiddelen: voor deze medicijnen wordt het meeste geld uitgetrokken

De Christelijke Mutualiteit (CM) maakt zich “grote zorgen” over de betaalbaarheid van geneesmiddelen voor de patiënt. De voorbije jaren zijn de uitgaven voor geneesmiddelen in ons land fors gestegen: terwijl de totale kostprijs voor de ziekteverzekering in 2014 nog ongeveer 4 miljard euro bedroeg, steeg hij in 2018 naar ruim 4,5 miljard euro. “Jaar na jaar wordt het voorziene budget voor geneesmiddelen overschreden”, zegt de CM. “Voornaamste oorzaak is de golf aan nieuwe geneesmiddelen die ontwikkeld worden, onder meer voor de behandeling van kanker.”

Om die geneesmiddelen in kaart te brengen, analyseerde de mutualiteit de uitgaven van zijn leden voor geneesmiddelen die door de ziekenhuisapotheker afgeleverd worden aan ambulante patiënten (die niet overnachten in het ziekenhuis). Wat blijkt: het is vooral in die categorie van geneesmiddelen dat de uitgaven de voorbije jaren fors zijn toegenomen, van ruim 1 miljard euro in 2014 tot bijna 1,8 miljard euro in 2018.

Voorts komt uit de resultaten naar voren dat niet de duurste geneesmiddelen volgens terugbetaling het zwaarste doorwegen op het budget van de ziekteverzekering, maar wel kankermedicijnen en middelen tegen chronische ontstekingen.

Voert de lijst aan: het kankergeneesmiddel Nivolumab. In 2018 kregen 1.244 CM-leden het voorgeschreven en per patiënt betaalde de ziekteverzekering daar gemiddeld 38.000 euro voor, wat de totale kostprijs op 47 miljoen euro brengt (enkel voor CM-leden).

Voor lenalidomide, een middel tegen bepaalde beenmerg- of lymfeklierkankers, kwam de totale factuur voor de ziekteverzekering op bijna 37 miljoen euro te liggen (971 patiënten).

De top drie wordt vervolledigd met Infliximab - een geneesmiddel tegen onder andere gewrichtsontstekingen, psoriasis en chronische darmontstekingen -, goed voor bijna 29 miljoen euro terugbetaling (3.635 patiënten).

Het duurste geneesmiddel volgens terugbetaling per patiënt, Galsulfase (medicatie bij een zeldzame stofwisselingsziekte), waarvoor de ziekteverzekering per patiënt gemiddeld 590.000 euro terugbetaalt per jaar, staat niet eens in de top tien.

De CM benadrukt dat het bij zijn berekeningen de brutobedragen heeft gehanteerd. “Voor verschillende van deze geneesmiddelen zijn er geheime contracten afgesloten met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid die ervoor zorgen dat de producenten een stuk van de uitgaven terugstorten”, luidt het. “Maar niettemin blijven het hele hoge bedragen.”

CM-voorzitter Luc Van Gorp maakt zich grote zorgen, zegt hij. “Er zitten nog heel wat van dergelijke innovatieve en dus dure geneesmiddelen in de pijplijn. Andere zijn al op de markt, maar kunnen we nog niet vergoeden omdat de prijs te hoog is. Hoe gaan we ervoor zorgen dat patiënten toegang blijven krijgen tot nieuwe doeltreffende behandelingen?”

Van Gorp roept alvast op tot meer transparantie van de farmaceutische industrie. “Vandaag hebben wij er geen zicht op of de hoge kostprijs van geneesmiddelen gerechtvaardigd is. En we kunnen elke euro maar één keer uitgeven. Hoe meer geld voor de geneesmiddelen, hoe minder er overblijft voor andere sectoren in de gezondheidszorg, waar ook noden zijn.” Daarnaast vraagt hij artsen ook op om meer goedkopere varianten voor te schrijven van geneesmiddelen waarvan de marktexclusiviteit vervallen is.