Gent staakt strijd tegen vernietiging benoemingen door Homans

Gent - De benoeming van zo’n 500 stadsambtenaren die werd vernietigd door voormalig Vlaams minister Liesbeth Homans wordt definitief opgeborgen. De Stad staakt haar juridische strijd bij de Raad van State. “De kans op een positieve uitspraak was zeer onzeker.”

Er komt een einde aan de juridische strijd rond de benoeming van 507 Gentse stadsambtenaren. Het gaat om mensen met meer dan twaalf jaar dienst maar zonder vast contract. Twee jaar geleden wilde de Stad hen allemaal in één keer vast benoemen en zo een hoger pensioen geven.

Onwettig zonder examens, volgens toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Ze beschuldigde Gent van “cliëntelisme” en vernietigde de benoemingen. Daarop ging de Stad in beroep bij de Raad van State. Toenmalig burgemeester Daniël Termont sprak over “een vuil politiek spel”.

Maar de Stad gooit nu toch de handdoek in de ring en zet de procedureslag stop. “We nemen deze beslissing niet zomaar”, zegt schepen van Werk Bram Van Braeckevelt (Groen). “De kans op een positieve uitspraak was zeer onzeker. We willen duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen.”

Hoger pensioen

Toch is er ook goed nieuws voor de gedupeerden. Ook zonder vaste benoeming krijgen ze vanaf volgend jaar wellicht een hoger pensioen. De Stad wil namelijk de pensioenen van alle contractuelen optrekken naar het niveau van hun vastbenoemde collega’s. Dat werd eergisteren door het schepencollege beslist. Het gaat om 4.000 mensen.

Ambtenarenpensioenen zijn nochtans een snel stijgende kost voor lokale besturen. Maar de maatregel is mogelijk door het stopzetten van de dure beroepsprocedure én omdat de nieuwe Vlaamse bestuursploeg voortaan de helft van de pensioenlasten overneemt. Het gaat om de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’.

Hoeveel de pensioenen precies stijgen, moet nog worden becijferd. “Maar dit is een goede stap in de richting van een gelijkwaardige pensioenregeling tussen onze statutaire en contractuele medewerkers”, zegt schepen van Pensioenen Sami Souguir (Open VLD).

De plannen worden de komende weken verder besproken met de vakbonden.