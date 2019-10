Aandeel Twitter krijgt dreun na tegenvallende resultaten

De socialenetwerksite Twitter heeft in het derde kwartaal onder de verwachtingen van analisten gepresteerd, zo bleek donderdag. Het bedrijf waarschuwde dat ook de volgende maanden moeilijk zullen blijven. Het aandeel van Twitter dook donderdagmiddag 15 procent lager.

De omzet in het derde kwartaal steeg met 8,6 procent tot 823,7 miljoen dollar, maar dat was ruim 50 miljoen onder de verwachtingen van analisten. Voor de rest van het boekjaar gaat het bedrijf uit San Francisco uit van een omzet tussen 940 miljoen tot 1,01 miljard dollar. Ook dat is minder dan analisten hadden verwacht.

In een brief aan de aandeelhouders wijst Twitter op een “groter dan verwacht seizoenseffect” bij de adverentie-inkomsten in juli en augustus. Daarnaast wordt ook verwezen naar de privacyproblemen die het concern ondervond met het leveren van advertenties op maat van de klant. Marketeers kregen daarbij toegang tot e-mail en telefoongegevens van gebruikers, maar dat gebeurde zonder hun toestemming en dus zag Twitter zich genoodzaakt zijn beleid te herzien.

Positieve noot in de kwartaalresultaten is het feit dat het aantal gebruikers is gestegen. In het derde kwartaal kwamen er zes miljoen actieve gebruikers bij, tot 145 miljoen. Het bedrijf heeft een aantal initiatieven genomen om het zijn klanten makkelijker te maken bepaalde topics die ze interessant vinden, zoals sport of games, te volgen, ongeacht wie de info verspreidt. De test wordt voortgezet en uitgebreid naar andere categorieën, zoals tv-shows en beroemdheden, luidde het donderdag.