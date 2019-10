Student zwaargewond bij ongeval met bromfiets in Kortrijk

Kortrijk - Een 19-jarige student uit Gullegem liep donderdagmorgen zware verwondingen op bij een ongeval langs de Doorniksesteenweg in Kortrijk. De jongeman was rond 8.25 uur onderweg naar hogeschool Vives toen hij werd verrast door een automobiliste die plots afsloeg naar de parking van Kortrijk Xpo.

De student kon de Suzuki Swift niet meer ontwijken en ramde de auto in de flank. Hijzelf kwam op de straat terecht en was zwaargewond. Nadat hij ter plaatse de eerste verzorgingen had gekregen, werd hij weggebracht naar het ziekenhuis. Hij liep meerdere breuken op, maar verkeert niet in levensgevaar.

Foto: gsd

De bestuurster uit Kortrijk was in shock en diende ook naar het ziekenhuis te worden gebracht. Door het ongeval was er meer dan een uur hinder op de Doorniksesteenweg. De politie liet het verkeer beurtelings passeren. De brandweer maakte de straat schoon.