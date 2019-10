Mama schrikt zich rot als ze ‘geest’ naast slapende baby ziet liggen

Maritza Elizabeth beschrijft op Facebook hoe het angstzweet haar uitbrak. Op de monitor is links in beeld, naast haar baby’tje, een tweede babygezicht te zien, zo lijkt het.

“Ik probeerde zelfs nog de kamer binnen te sluipen met een zaklamp”, laat de 32-jarige moeder weten. Ze zag op zich niets vreemds. De volgende ochtend ging ze verder op onderzoek uit.

Het daglicht hielp daarbij. Maritza zag dat de ’geest’ in werkelijkheid een beeltenis van een baby was die op het matras prijkte. “Het bleek dat mijn man vergeten was een molton om het matras te doen toen hij het verschoonde”, aldus de moeder. Zo was het matras zichtbaar.

Eensgezind

“Ik kon hem wel vermoorden”, knipoogt de vrouw nog. Haar artikel is 314.000 keer gedeeld en heeft meer dan een half miljoen vind-ik-leuks. In de reacties zijn landgenoten van de vrouw opvallend eensgezind: alle moeders zouden net zo geschrokken zijn. “Ziet er zó eng uit”, zo klinkt het.

