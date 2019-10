Drie mensen overleden na regenval en overstromingen in Zuid-Frankrijk

Drie mensen zijn omgekomen bij de slechte weersomstandigheden van de afgelopen drie dagen in Zuid-Frankrijk. Het slechte weer veroorzaakte er overstromingen en aanzienlijke schade, meldt minister van Binnenlandse Zaken Christophe Canstaner donderdag.

De slachtoffers werden volgens een bron gevonden in de departementen Hérault, Gard en Pyrénées-Orientales. Tot nu toe werd enkel een zeventiger uit Cazouls-d’Hérault, op 45 kilometer van Montpellier, “met de grootste spoed” naar het ziekenhuis gebracht toen hij roerloos werd aangetroffen in een wijngaard.

Meer dan 2.000 leden van de brandweer en Civiele Bescherming voerden de afgelopen drie dagen 1.773 interventies uit, heeft de minister van Binnenlandse Zaken verduidelijkt. Hij hoopt dat de staatsprocedure voor de erkenning tot na tuurramp voor de betrokken gemeentes wordt versneld.

“De balans (van slachtoffers) had veel erger gekund, rekening houdend met de intensiteit van het fenomeen dat we gisteren zagen”, zei minister van Transport Elisabeth Borne tijdens een bezoek aan Béziers, een gemeente in Hérault die zwaar getroffen werd door de weersomstandigheden.

(lees verder onder de foto)

Foto: AFP

Donderdagochtend zaten nog bijna 400 huishoudens in Hérault en 300 in Gard zonder elektriciteit. Ook werden verschillende spoorlijnen beschadigd, waardoor het treinverkeer tussen Montpellier en Toulouse, en tussen Montpellier en Spanje minstens tot 4 november onderbroken is, heeft de Franse spoorwegmaatschappij SNCF meegedeeld.

Donderdag blijft een code oranje voor onweer, regen en overstromingen in het departement Haute-Corse gelden, aldus Météo-France. In zeven andere departementen geldt code geel.