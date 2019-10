Doodstraf voor beklaagden die vrouw (19) vermoordden na aangifte seksuele aanranding

Nusrat Jahan Rafi werd vorig jaar vermoord in haar school in Bangladesh, nadat ze aangifte had gedaan van seksuele aanranding door haar schooldirecteur. De zestien beklaagden hebben de doodstraf gekregen.

‘De veroordeling toont duidelijk aan dat niemand met moord kan wegkomen Bangladesh’, zei de procureur Hafez Ahmed. ‘We leven in een rechtsstaat.’ De familie van het slachtoffer is blij met het verdict, en hoopt dat de straf spoedig wordt toegepast. De doodstraf wordt in Bangladesh uitgevoerd door ophanging.

De zestien beklaagden, waaronder een leerkracht en drie vrienden van de jonge vrouw, stonden sinds juni terecht in de rechtbank in het district Feni, een kleine stad 160 km buiten de hoofdstad Dhaka, in Bangladesh. Alle beklaagden pleitten niet schuldig. Acht onder hen verklaarden dat ze onder druk stonden om een verklaring te tekenen over hun betrokkenheid, en dat sommigen hiervoor gemarteld werden.

Klacht

Eind maart had Rafi, samen met haar familie, klacht ingediend tegen de directeur van haar Koraanschool. Hij had haar volgens Rafi op een ongepaste manier aangeraakt. Ze was weggelopen voor de situatie uit de hand liep. De directeur, Siraj Ud Doula, werd opgepakt.

Volgens de politie organiseerde de directeur de moord op de jonge vrouw vanuit de gevangenis, nadat ze weigerde haar klacht in te trekken. De politie omschreef de moord als ‘een militair plan’. Aanvankelijk moest het op zelfmoord lijken, maar Rafi kon voor haar dood nog verklaringen afleggen. Ze vertelde dat ze naar het dak werd gelokt door een medestudente, die zei dat één van haar vrienden in elkaar geslagen werd. Op het dak werd ze uiteindelijk onder druk gezet om een blanco papier te ondertekenen. Toen ze weigerde, werd ze vastgebonden en in kerosine gedrenkt. Daarna werd ze in brand gestoken.

In de ambulance nam ze een videoboodschap op, omdat ze vreesde dat ze niet zou overleven. Ze kon een aantal van haar aanvallers identificeren. ‘De directeur randde me aan, en ik zal me verzetten tot mijn laatste adem’, zegt ze in de video, opgenomen op de smartphone van haar broer. Ze stierf uiteindelijk op 10 april, haar lichaam was voor 80 procent verbrand.

Na de dood van de jonge vrouw brak straatprotest uit in de straten van Bangladesh. De premier van Bangladesh, Sheikh Hasina, zei toen dat alle betrokkenen voor het gerecht zullen gebracht worden. ‘Geen enkele schuldige zal zich kunnen onttrekken aan gerechtigheid.’