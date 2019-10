Voor Lukaku was er ‘Gabigol’, maar die flopte volledig bij Inter… en nu is hij op weg om god in eigen land te worden

Flamengo heeft zich als tweede club geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. In het mythische Maracana in Rio wonnen de Rubro-Negro voor 70.000 toeschouwers met liefst 5-0 van Grêmio (heenmatch 1-1). Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa (46., 56. pen.), Bruno Henrique (42.), Pablo Mari (67.) en Rodrigo Caio (71.) troffen raak.

Voor Flamengo, dat wordt getraind door de Portugees Jorge Jesus, wordt het de tweede finale in de Copa Libertadores. In 1981 wonnen de Brazilianen de trofee onder aanvoering van de legendarische Zico. De tegenstander op 23 november in het Chileense Santiago wordt de Argentijnse titelhouder River Plate. Dat schakelde in een heruitgave van de finale van vorig jaar aartsrivaal Boca Juniors uit.

Als de Rubro-Negro dan enige kans willen maken, moeten ze hopen dat hun spits ‘Gabigol’ zijn bloedvorm kan behouden. De 23-jarige Braziliaan deed dit seizoen al 35 keer de netten trillen. Daarmee doet hij nu al evengoed dan legende Romario in 1997 en 1998. Er zijn echter nog twaalf wedstrijden te spelen voor Flamengo en dus komt ook de eerdergenoemde Zico in het vizier.

Goals scored in a single season for Flamengo:



65 - Zico (1979)

46 - Romário (1999)

44 - Zico (1982)

40 - Zico (1975)

40 - Zico (1980)

39 - Zico (1981)

37 - Zico (1977)

37 - Romário (1995)

35 - Romário (1997 & 1998)

35 - GABIGOL (2019)



There’s still 12 games left. pic.twitter.com/Gr6uAKGPaz — AllThingsSeleção (@SelecaoTalk) October 24, 2019

De opmars van Gabriel Barbosa is verrassend en toch weer niet. De spits werd als tiener, samen met huidig Manchester City-speler Gabriel Jesus, aanzien als een van de grootste talenten in Brazilië. Hij scoorde zo vaak bij de jeugd dat Santos, de ex-club van Neymar en Pelé, hem een contract met een afkoopclausule van 50 miljoen euro liet tekenen op z’n 16de.

Van top naar flop en weer terug

Na 24 doelpunten in 83 optredens voor Santos kon de krachtige en atletische ‘Gabigol’ rekenen op stevige interesse uit Italië. Juventus wilde hem, maar ook Inter en de Nerazzurri wonnen uiteindelijk de strijd met een bod van net geen 30 miljoen euro. De Braziliaan moest voor de ambitieuze club samen met Mauro Icardi een dodelijk spitsenduo gaan vormen in de Serie A. Hij kreeg zelfs de steun van dé Braziliaanse Inter-legende bij uitstek, Ronaldo. “Hij is klaar voor een grote club”, zei die.

Maar dat liep net iets anders dan gepland… De spits kwam op de bank terecht en kreeg nauwelijks speelminuten in Milaan na liefst drie trainerswissels. In zijn eerste seizoen kwam hij dan ook tot amper één doelpunt in tien optredens in competitie en beker. ‘Gabigol’ werd vervolgens uitgeleend aan Benfica, maar kwam daar slechts één keer tot scoren in 164 minuten. Al snel werd er gefluisterd dat de Braziliaan niet zou kunnen aarden in Europa en de hype niet waard was.

Foto: REUTERS

Benfica stuurde ‘Gabigol’ al na zes maanden terug naar Milaan, maar bij Inter hadden ze geen plek voor de spits. Gelukkig kwam ex-club Santos aankloppen en dus vloog Barbosa weer naar zijn thuisland. Dankzij 19 doelpunten in 42 wedstrijden hervond hij zijn zelfvertrouwen, maar nog waren ze bij Inter niet overtuigd. De Nerazzurri hadden met Romelu Lukaku namelijk net een nieuwe nummer 9 gekocht en met Lautaro Martinez een perfecte spitsbroeder.

Gabigol scores with an outrageous lob, then does the Lacazette pose to celebrate! pic.twitter.com/gp2mjqBRdT — Gilles 🇳🇬🏴𠁧𠁢𠁥𠁮𠁧𠁿 (@GrimandiTweets_) September 14, 2019

En dus keerde ‘Gabigol’ terug naar Brazilië, deze keer op huurbasis naar Flamengo. De rest is dus geschiedenis… Als de spits de Rubro-Negro eind november naar de Copa Libertadores knalt, is hij een god in eigen land. Zal Inter dan ook nog “nee” kunnen zeggen tegen de man die deze maand weer opgeroepen werd voor de Braziliaanse nationale ploeg?