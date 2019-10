Jonge moeder verliest voet na arbeidsongeval: asfalteringsbedrijf krijgt boete van 48.000 euro

Zulte / Brugge / Waregem - Een asfalteringsbedrijf uit Zulte heeft van de strafrechter in Brugge een geldboete van 48.000 euro gekregen voor een arbeidsongeval waarbij een Bruggelinge haar linkervoet verloor. Die boete is grotendeels met uitstel. Het slachtoffer, een alleenstaande moeder, behelpt zich met een prothese en kreeg een schadevergoeding toegekend.

Marjolijn Vandenbussche (33) was op 1 oktober 2018 voor asfalteringsbedrijf Van Robays uit Zulte aan de slag op een werf in Waregem. Toen ze vlak voor de middag een Bobcat minibulldozer op een vrachtwagen moest rijden, liep het zwaar fout. Het voertuig begon te slippen en kantelde om. In een reflex plaatste de jonge vrouw nog haar linkervoet op de grond waardoor ze het gevaarte op haar been kreeg. Haar voet werd net niet afgerukt, maar zes maanden later gingen de artsen alsnog over tot amputatie van het linkeronderbeen. Sindsdien behelpt de alleenstaande moeder van twee dochtertjes zich met een prothese.

Het arbeidsauditoraat stelde na het ongeval verschillende tekortkomingen vast op de werf. “De gordel van de Bobcat werkte niet goed en het deurtje aan de linkerkant was verwijderd”, stelde de arbeidsauditeur. “Bovendien waren er geen schriftelijke instructies aanwezig om te werken met het voertuig. Een jaar eerder was bij de beklaagde al eens een ongeval gebeurd met hetzelfde type Bobcat. Een arbeider kreeg toen hete asfalt over zijn voet. Blijkbaar werden daar geen lessen uit getrokken.” De arbeidsauditeur vroeg een geldboete van 48.000 euro, maar de advocate van het bedrijf ijverde voor de vrijspraak. “Zelfs als dat deurtje - in feite was het een beschermende staaf - er was geweest, had het slachtoffer haar voet op de grond kunnen zetten. De staaf werd door de werknemers weggenomen om gemakkelijker te kunnen werken. In de eetplaats ligt een gedetailleerde handleiding en het slachtoffer heeft een opleiding gekregen om te werken met de Bobcat.”

De rechter was donderdag toch een andere menig toegedaan en achtte het bedrijf schuldig. Hij legde Van Robays een geldboete op van 48.000 euro, waarvan 38.400 euro met uitstel. Aan Marjolijn Vandenbussche kende hij een voorlopige schadevergoeding toe van 5000 euro. Een deskundige zal nu de totale schade becijferen.