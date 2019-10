Nederlandse rechtbank gijzelt journalist in verband met bronnenbescherming

De onderzoeksrechter van de rechtbank in Rotterdam heeft journalist Robert Bas van de openbare omroep NOS in gijzeling genomen. Hij zit vast omdat hij niet bereid is als getuige vragen te beantwoorden in een lopende strafzaak, meldt de NOS. “Bas beriep zich donderdag om principiële en juridische redenen op zijn journalistieke verschoningsrecht en gaf bij het verhoor geen inhoudelijke antwoorden”, aldus de NOS.

De omroep is “buitengewoon geschokt” en spreekt van “een aanval op de persvrijheid in Nederland”.

De zaak gaat over de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst, die in 2014 werd doodgeschoten in zijn woonplaats Berkel en Rodenrijs. Gesprekken over deze zaak tussen een bron en Bas zijn afgeluisterd door justitie en toegevoegd aan het strafdossier, bleek eerder dit jaar. “Naar aanleiding van de opgenomen gesprekken werd Bas donderdag, op verzoek van de advocaat van de verdachte van de vergismoord, als getuige gehoord in deze strafzaak. Hij heeft tijdens dat verhoor om principiële en juridische redenen bij alle vragen een beroep gedaan op zijn journalistieke verschoningsrecht en geen inhoudelijke antwoorden gegeven”, meldt de NOS.

Volgens de NOS blijft hij zeker tot maandag vastzitten. De rechtbank kon dat nog niet bevestigen. Later donderdag moet er meer duidelijkheid komen, laat een woordvoerder weten.

De Nederlandse journalistenvakbond NVJ is “verbijsterd” en noemt de beslissing van de rechtbank “onbegrijpelijk” en “in hoge mate absurd”. “Dit geeft een heel slecht signaal aan zowel journalisten als hun bronnen”, zegt algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ. Hij noemt het schadelijk voor Nederland.

Politiek reageert heftig

Justitieminister Ferd Grapperhaus moet “zo snel mogelijk” uitleggen waarom de rechter-commissaris Bas heeft laten gijzelen. “Anders vind ik dat deze journalist direct moet worden vrijgelaten”, zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Hij krijgt bijval van collega Chris van Dam van coalitiepartner CDA.

De rechter-commissaris moet “verdraaid goede redenen hebben” om deze stap te nemen, vindt Van Wijngaarden, want de persvrijheid is “voor de VVD nagenoeg heilig”. “Maar die redenen heb ik nog niet gehoord.”

Ook Van Dam voelt zich ongemakkelijk bij de “zeer bijzondere rechterlijke beslissing”. Hij wil er wel voor waken zich als politicus in een rechtszaak te mengen.

Tweede Kamerlid Joost Sneller van coalitiegenoot D66 wil om die laatste reden niet veel over de zaak kwijt. “Maar laat ik duidelijk zeggen: persvrijheid is cruciaal in onze democratie.” Hij wijst erop dat vorig jaar juist in de wet is vastgelegd dat journalisten hun bron mogen beschermen.

Ook de SP wil niet in de beoordeling van de rechter treden. Maar Kamerlid Michiel van Nispen vindt de gijzeling wel “ernstig”. Hij noemt het “zeer de vraag” of dit de bedoeling was van de Wet op de bronbescherming. “Die discussie moet opnieuw gevoerd worden.”