Kersverse vader gaat door het lint op materniteit wanneer minnaar vrouw binnenstapt

Oostende - Een 26-jarige man uit Oostende staat in de Brugse strafrechtbank terecht voor vernielingen. Op 25 maart 2018 was de man de geboorte van zijn kind aan het vieren op de materniteit van het AZ Damiaan in Oostende. Toen de vriendin van zijn schoonmoeder met haar zoon de kamer binnenstapte om de boreling te zien, ging S.L. evenwel door het lint en vernielde hij een schuifdeur.

Omdat een poging tot strafbemiddeling mislukte werd S.L. voor de strafrechter gedaagd. De procureur vroeg twee maanden cel. De verdediging vroeg een voorwaardelijke straf. “De Poolse vrouw van mijn cliënt was ongewild zwanger geraakt”, verduidelijkte de advocaat van S.L. “Zijn schoonmoeder moeide zich nogal hard in de relatie en bovendien had zijn vrouw ooit overspel gepleegd met de zoon van de vriendin van zijn schoonmoeder. Die mensen wou hij dus absoluut niet zien in het ziekenhuis. Toen ze toch op bezoek kwamen sloegen de stoppen door. Hij had dan ook al iets gedronken.” De rechter doet uitspraak op 28 november.