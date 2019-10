Duitse jongeman met liefdesverdriet breekt in gevangenis in om meisje terug te winnen

Een Duitse jongeman die niet kon verkroppen dat zijn vriendin een einde gemaakt had aan de relatie, is haar gaan bezoeken om haar terug te winnen. Enige probleem: ze verblijft in de cel, dus moest de 18-jarige binnenbreken in de gevangenis.

Het liefdesverhaal speelde zich af in Vechta, in het noordwesten van Duitsland. Het meisje, ook 18, had de relatie telefonisch beëindigd vanuit de cel. Vorige week besloot de jongen, overmand door liefdesverdriet, over te gaan tot actie. Hij slaagde erin over de vier meter hoge muur te klimmen die de gevangenen moet binnenhouden. Daarna klom hij naar het raam van de cel van het meisje. Hij geraakte echter niet binnen want er hangt tralies voor het raam.

Personeel van de gevangenis ontdekte de onverlaat, die weigerde naar beneden te komen. Uiteindelijk moest de brandweer hem uit zijn oncomfortabele positie halen. Hij raakte daarbij lichtgewond.

Er is een onderzoek ingesteld naar inbraak en ongeoorloofd contact met een gevangene.

Of zijn vriendin oren had naar zijn pleidooi om opnieuw een koppel te vormen, is onbekend.