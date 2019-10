De populaire voetbalster Alex Morgan is zwanger: wat met de Olympische Spelen?

Alex Morgan is met meer dan 9 miljoen volgers op Instagram veruit de bekendste voetbalster te wereld. De 30-jarige Amerikaanse werd recent nog wereldkampioen in Frankrijk maar de kans is groot dat de VS op de Olympische Spelen niet zal kunnen rekenen op één van haar boegbeelden. Morgan maakte immers vandaag bekend dat ze zwanger is van haar eerste kindje.

Alex Morgan maakt op Instagram bekend dat zij en haar echtgenoot Servando Carrasco in april 2020 hun eerste kindje, een dochtertje, verwachten. “We hebben haar nog niet ontmoet en zijn nu al helemaal in de wolken en verliefd op haar”, klinkt het.

Spits Morgan is 169-voudig international van wereldkampioen Amerika en speelt in eigen land voor Orlando Pride. De Olympische Spelen in Tokio beginnen eind juli, de kans lijkt klein dat ze daar in actie zal komen.