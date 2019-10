Man (39) ligt al wekenlang dood in appartement: parket opent onderzoek

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft woensdag het levenloze lichaam gevonden van een 39-jarige man. Hij zou al enkele weken geleden overleden zijn. Het Antwerpse parket is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden.

De man woonde alleen in zijn appartement in de Kerkstraat in Antwerpen. Gealarmeerde buren zouden naar de politie gebeld hebben door hevige geurhinder in het appartement. Naar verluidt zou de politie het lichaam van het slachtoffer in staat van ontbinding hebben aangetroffen. Er zijn aanwijzingen dat hij overleed aan een overdosis drugs.

“Er is een gerechtelijk onderzoek geopend wegens handel in verdovende middelen met de dood tot gevolg. Het onderzoek loopt”, zo meldt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerpse parket. Over de resultaten van de autopsie is nog niets bekend.