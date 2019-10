N-VA’ers sturen hun kat naar verjaardagsfeest prinses Elisabeth, koninklijke familie wel voltallig

N-VA stuurt geen afvaardiging naar de officiële ceremonie ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van prinses Elisabeth. Dat vernam onze krant uit betrouwbare bron. Vlaams minister-president Jan Jambon en zijn ministers Zuhal Demir, Ben Weyts en Matthias Diependaele waren uitgenodigd door het koninklijk paleis, maar ze sturen hun kat. De koninklijke familie is wel voltallig, en dat is al een hele tijd geleden.

Prinses Elisabeth wordt vrijdag 18. Vanaf dan kan ze – in theorie dan toch – koningin worden. Daarom organiseren koning Filip en koningin Mathilde een officiële ceremonie voor hun oudste van vier kinderen.

Voor die plechtigheid op het koninklijk paleis zijn ook de belangrijkste politici van het land uitgenodigd. Onder anderen premier Charles Michel en parlementsvoorzitters Sabine Laruelle en Patrick Dewael komen, net zoals de ministers van de federale regering in lopende zaken.

Republikeinse inborst

De kersverse Vlaamse regering wordt vertegenwoordigd door CD&V-ministers Hilde Crevits, Wouter Beke en Benjamin Dalle en hun Open VLD-collega’s Bart Somers en Lydia Peeters. Opvallend genoeg zijn er geen stoelen gereserveerd voor de N-VA-ministers.

“Het koninklijk paleis is heel correct geweest, we zijn wel degelijk uitgenodigd”, zo leert navraag op een N-VA-kabinet. “We zitten echter volop in de opstart en hebben heel veel werk. En wij kunnen onze republikeinse inborst natuurlijk ook niet zomaar aan de kant schuiven.”

Dus geen Vlaams minister-president Jan Jambon en ministers Zuhal Demir, Ben Weyts en Matthias Diependaele op het paleis. In tegenstelling tot haar Waalse evenknie Elio Di Rupo komt ook Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans niet.

Een andere N-VA-bron zegt dat de collectieve afwezigheid geen partijbeslissing is. “Het gaat hier om een privé-evenement. Elke excellentie kon individueel beslissen om al dan niet te gaan. We denken er allemaal hetzelfde over, zo blijkt nu.”

Ministerraad uur vervroegd

De ceremonie, die live te volgen is op tv, begint vrijdag om 11 uur. De voltallige Vlaamse regering heeft zijn agenda daaraan aangepast. De ministerraad, die traditioneel om 10 uur start op vrijdagochtend, wordt een uurtje vervroegd, zodat iedereen die wil gaan, op tijd kan vertrekken. De N-VA-excellenties beslisten om dat niet te doen.

De koninklijke familie zal wel voltallig zijn. Ouders koning Filip en koningin Mathilde, broers Gabriël en Emmanuel en zus Eléonore kunnen natuurlijk niet ontbreken. Elisabeth mag voorts rekenen op de aanwezigheid van haar grootouders langs vaderskant, koning Albert en koningin Paola. En die van haar grootmoeder langs moederskant, Anne Marie, weduwe van graaf Patrick d’Udekem d’Acoz.

Ook tante Astrid (met oom Lorenz) en nonkel Laurent (met tante Claire) zijn erbij. Net zoals haar peter Amedeo, zoon van Astrid en Lorenz. Het is alweer een hele poos geleden dat de royals zich nog eens samen vertoonden na allerlei familieperikelen.

De voltallige koninklijke familie – met koningin Fabiola zaliger – bij de troonswisseling in 2013. Foto: Photo News

Tachtig leeftijdsgenoten mogen vrijdag hun chicste pak aantrekken om mee te klinken op de achttiende verjaardag van Elisabeth van België. De prinses wil “haar generatie een stem geven”.

