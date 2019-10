Chinese café-uitbater onder vuur voor het schilderen van pandahondjes

China en hun panda’s, ze zijn onafscheidelijk. Maar nu is een Chinese cafébaas volgens velen toch te ver gegaan. Hij verfde namelijk honden om ze op panda’s te laten lijken.

In het Chinese café The Cute Pet Games Café lopen precies een hele hoop kleine panda’s rond. Maar niets is minder waar. De eigenaar verfde de vacht van enkele chowchow-honden zodat ze op panda’s gelijken. Maar daar komt nu een hele hoop kritiek op. Volgens dierenartsen kan de verf schadelijk zijn voor hun vacht en huid. Al wil de man daar niks van weten. Volgens hem werd de verf geïmporteerd uit Japan en zou het geen effect hebben op de dieren.

In het café lopen nu zes volledig”getransformeerde” pandahonden rond. En je kan er ook zelf je eigen huisdier laten verven voor zo’n 190 euro.