Bijna 200 migranten geëvacueerd uit privébos op industrieterrein in Calais

De Franse ordediensten hebben donderdagochtend zo’n 200 migranten uit een privébos op een industrieterrein in Pas-de-Calais geëvacueerd. De migranten werd eerder al onderdak in opvangcentra voorgesteld, meldt de prefectuur.

Zo’n 200 migranten leefden al meerdere weken in hachelijke omstandigheden in tenten in het Heddebos, dat onwettig en permanent bezet werd zonder toestemming van de eigenaars, heeft de prefectuur van Pas-de-Calais verklaard.

De eigenaars stapten naar de arrondissementsrechtbank van Boulogne-sur-Mer, die 10 oktober een uitzettingsbevel uitvaardigde dat maandag in het Engels en het Frans ter plaatse werd opgehangen.

De prefectuur stelde onderdak in verschillende onthaal- en opvangcentra voor. Ze heeft de zorg van 132 personen op zich genomen, en 22 illegalen zijn aangehouden en worden in administratieve bewaring geplaatst, heeft de prefectuur meegedeeld.

“De operatie is rustig verlopen. Na het vertrek van de bussen, werden nog drie migranten aangehouden voor smaad aan de ordediensten”, heeft ze eraan toegevoegd. De migranten die er leefden, zouden voornamelijk Soedanees en Iraans zijn.