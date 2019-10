Dit is de nieuwe Volkswagen Golf 8: nieuwe koplampen en digitaler dan ooit

Officieel wordt hij pas donderdagavond voor het eerst aan het grote publiek getoond. Maar wij tonen hem nu al. De koplampen springen het meest in het oog. Voor het overige neemt Volkswagen geen te grote risico’s wat de vormgeving van de nieuwe Golf 8 betreft. Wat goed verkoopt, verander je best niet te fel. Toch niet aan de buitenkant. Want de grote veranderingen zitten ín de auto: een nieuw dashboard met een hoog geplaatst touchscreen bijvoorbeeld. Verder is de wagen digitaler dan ooit.

De buitenkant is anders dan de vorige modellen. Daar zorgen vooral de scherp gelijnde koplampen voor. Maar ook de grille, met in het midden het VW-logo, is een stuk smaller geworden. De onderbumper is dan weer vergroot, met opvallende lamellen voor een sportieve GTI-achtige look. Ook aan de achterkant is de verlichting het eerste wat opvalt. Aan de vorm van de wagen op zich hebben de ingenieurs weinig veranderd. Golf moet Golf blijven, klinkt het.

Er komt geen volledig elektrische Golf 8 - daarvoor is de Volkswagen ID.3 in het leven geroepen. Volkswagen hoopt, en is er vrij gerust in, dat de achtste generatie van de Golf, opnieuw een topper wordt.

Foto: rr

De Golf is al sinds 1974, met de Golf 1, een succesmodel. De stap van de Kever naar dit hoekige model was destijds revolutionair. De verandering van een luchtgekoelde motor achterin naar een watergekoelde motor voorin maakte een compleet nieuwe vormgeving mogelijk. In 1976 kwam de GTI op de markt, een absoluut topmodel. Maar helaas ook een ‘rijdende doodskist’ vanwege de power onder de motorkap. In 1979 volgde de Golf cabrio, in die tijd al snel de meest verkochte open auto ter wereld.

De Golf 2 werd in 1983 gelanceerd. Qua design werd het model niet veel aangepast, op technisch vlak wel. Hij werd uitgerust met een katalysator (1984), ABS (1986) en 16-kleppen motoren (1987). De Golf 2 GTI werd door de rijkswacht ook gekozen als dienstvoertuig voor de pas opgerichte anti-banditismepatrouilles.

De derde generatie, de Golf 3, was de eerste met airbags vooraan. Hoewel hij geen detail, vorm of afmeting van zijn voorganger erfde, was het model nog duidelijk herkenbaar.

In 1997 presenteerde Volkswagen de Golf 4. Het was de eerste Golf met een handgeschakelde 6-bak, directe injectie, ESP en een geavanceerd geïntegreerd navigatiesysteem met een kleurenbeeldscherm.

Met de komst van de Golf 5 in 2003 had menig rivaal in het hoge middensegment het nakijken wat betreft comfort en dynamiek. Een jaar later luidde een 200 pk sterke Golf met zwarte grille en sportstoelen met de beroemde ruitbekleding de terugkeer van de GTI in. Een topmodel.

De Golf 6 was de meest geavanceerde ooit. In 2009 werd hij uitgeroepen tot auto van het jaar. De zesde versie scoorde dan ook de maximale veiligheidsscore van vijf sterren bij de EuroNCAP-crashtest.

In 20102 werd de Golf 7 en 7.5 (elektrisch) gelanceerd. Aan de buitenkant veranderde niet zoveel, maar binnen kreeg de wagen veel meer technische snufjes.