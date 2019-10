Al zes scholieren beroofd op weg naar school: scholen roepen op tot extra waakzaamheid: “Kom niet alleen naar school”

De politie zoekt twee verdachten die vooral in de omgeving van de campus van het Atheneum in de Fortstraat opereren. Vier leerlingen van de school werden al slachtoffer van afpersing. Foto: pdv

Oudenaarde - Een zestal jongeren is de afgelopen week op weg naar school in Oudenaarde beroofd. De feiten gebeurden vooral in de buurt van het GO! Atheneum. De politie voert volop onderzoek en raadt intussen aan om waakzaam te zijn.

De lokale politie van de zone Vlaamse Ardennen is momenteel met man en macht op zoek naar de daders van verschillende gevallen van afpersing waarbij leerlingen op weg naar school van hun geld en gsm worden beroofd. Er is sprake van twee verdachten en de feiten werden vastgesteld in onder andere de Dijkstraat en de Fortstraat in Oudenaarde.

Deze buurt is gesitueerd in de onmiddellijke omgeving van het GO! Atheneum met campussen in de Fortstraat en in de Bergstraat. De directie van het Atheneum bevestigt dat intussen vier van haar leerlingen met geweld werden beroofd. De directie van de Bernardusscholen, de grootste scholengroep in Oudenaarde, heeft momenteel geen weet van slachtoffers onder haar leerlingen. De politie bevestigt dat de daders wel al zes slachtoffers maakten.

“Niettegenstaande vier leerlingen van onze school het slachtoffer werden, is er momenteel zeker geen paniekstemming”, zegt Ann Van Landuyt. “Vorig week werden twee van onze leerlingen ’s ochtends overvallen. We namen meteen contact op met de politie, die op haar beurt meteen actie ondernam. Aanvankelijk beschouwden we deze feiten als eenmalig, maar deze week werden in de Dijkstraat opnieuw twee leerlingen op weg naar onze school beroofd. Daarop hebben we alle ouders ingelicht, gevraagd om waakzaam te zijn en de leerlingen ook aangeraden om voorlopig niet alleen naar school te komen. Het contact met de politie is voorbeeldig en intussen zorgen we zelf ook voor extra toezicht in de onmiddellijk buurt van de school. Uiteraard hopen we dat de daders snel gevat worden. Hun persoonsbeschrijving hebben we aan de politie doorgegeven.”

Telkens dezelfde twee daders

Volgens de politie blijkt uit de persoonsbeschrijving dat het telkens zou gaan om dezelfde twee daders, beiden van Noord-Afrikaanse afkomst. “We nemen deze zaak uiteraard heel ernstig”, benadrukt Wendy Van Hulle, communicatieverantwoordelijke van de politiezone Vlaamse Ardennen. “Vanaf het moment dat we vorige week melding kregen van de gevallen van afpersing werden extra patrouilles ingezet, zowel herkenbaar in het straatbeeld maar ook met anonieme voertuigen. In het belang van het onderzoek kunnen we uiteraard geen details geven. Maar momenteel zetten we volop in op onderzoek en opsporing en raden we aan om waakzaam te zijn.”