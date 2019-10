KU Leuven op 7e plaats op wereldranking Reuters meest innovatieve universiteiten

De KU Leuven prijkt 7e op de wereldranking van de meest innovatieve universiteiten die Reuters donderdag bekendmaakte. De KU Leuven is de eerste niet-Amerikaanse instelling in de lijst, die wordt aangevoerd door de Amerikaanse universiteiten Stanford, Massachusetts Institute of Technology en Harvard.

De ranking van Reuters is gebaseerd op verschillende parameters die de onderzoeksoutpout van de instellingen in kaart brengen zoals artikels in wetenschappelijke tijdschriften en patentaanvragen. Elk jaar in oktober publiceert Reuters een ranglijst met de meest innovatieve universiteiten ter wereld. Deze vult de Europese ranglijst aan die in april wordt uitgegeven en die al vier jaar lang door de KU Leuven wordt aangevoerd.

Reuters prijst de KU Leuven voor het in 1972 opgerichte KU Leuven Research & Development waarmee het in Europa een van de eerste centra was voor overdracht en kennis en dat sindsdien de totstandkoming van 120 spin-offs mee ondersteund heeft. Het persbureau wijst voorts op de productie aan de KU Leuven van “een groot volume aan papers en patenten met een grote invloed op onderzoekers in Europa en de rest van de wereld”. Hierbij wordt expliciet verwezen naar de ontwikkeling van een apparaat dat waterdamp uit de lucht kan omzetten in waterstof en momenteel reeds 250 liter waterstof per dag produceert.