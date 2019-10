Vrijspraak voor man die ervan verdacht werd koning van Beenhouwersstraat de keel te hebben overgesneden

Brussel - Het voordeel van de twijfel heeft Tarek L. (65) voor het assisenhof in Brussel de vrijspraak bezorgd. Hij werd er nochtans van beschuldigd in september 2009 Denis Debouvrie (74), de koning van de Beenhouwersstraat, de keel te hebben overgesneden. “Maar mocht het onderzoek naar behoren zijn uitgevoerd, dan zaten er nog meer beschuldigden in de bank. Zijn rol staat dus niet vast”, meende de openbare aanklager.

DNA is dus niet het absolute wapen om iemand schuldig te verklaren. Dat is donderdag op het Brusselse assisenhof opnieuw gebleken. De genetische afdruk van Tarek L. werd wel degelijk teruggevonden op de broek van Debouvrie, op een fles whisky en op een flessenopener in het appartement van het slachtoffer. Maar op DNA staat geen datum. Het staat dus niet vast dat het DNA-materiaal van de beschuldigde die fatale avond van september 2009 werd achtergelaten, toen Debouvrie, die tal van restaurants bezat in en rond de Brusselse Beenhouwersstraat, in zijn bureau boven een van deze etablissementen overvallen en gedood werd. Dat kon ook vroeger gebeurd zijn. Want de twee mannen ontmoetten elkaar geregeld, Tarek als uitbater van een restaurant, Debouvrie als zijn huisbaas.

Achterstallige huur

Tarek L. heeft zijn betrokkenheid bij de brutale dood van zijn huisbaas altijd ontkend. Net als het feit dat hij meteen na de feiten naar zijn thuisland Tunesië zou gevlucht zijn om aan het gerecht te ontsnappen. Hij weerlegde ook met klem het argument dat hij Debouvrie zou gedood hebben omdat die hem het vuur na aan de schenen legde in verband met de betaling van achterstallige huur voor het restaurant van Debrouvie dat Tarek uitbaatte. “Wij waren tot een financiële overeenkomst gekomen en sindsdien was dat probleem van tafel geveegd”, antwoordde de beschuldigde.

LEES OOK. Seks, hebzucht en moord: de steenrijke restaurateur die gehaat werd door de hele Beenhouwersstraat

Het openbaar ministerie slaagde er tijdens het proces niet om de man te tackelen. “Omdat veel elementen erop wijzen dat er nog meer personen bij de feiten betrokken kunnen geweest zijn”, sneerde advocaat-generaal Jean-François Godbille. “Maar dat blijkt niet uit het dossier.” De aanklager was allesbehalve blij dat een deel van de onderzoeksopdrachten, die hij opgedragen had, door de speurders gewoonweg niet werden uitgevoerd. Een tweede potentiële verdachte ontsnapte zo de dans. Waardoor het openbaar ministerie niet kon bepalen welke de exacte rol kon zijn van Tarek L. in het drama, dat Denis Debouvrie het leven gekost heeft.

Er rees dus twijfel. En twijfel moet in het voordeel van de beklaagde spelen, zegt de wet. Dat is dus bij deze gebeurd.