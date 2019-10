Drama in Essex: “Chauffeur viel flauw toen hij lichamen zag”

De 39 doden die woensdag in een vrachtwagen in Essex gevonden werden, blijken allemaal Chinezen te zijn. De 25-jarige vrachtwagenbestuurder werd opgepakt op verdenking van moord, maar zou volgens een ooggetuige flauwgevallen zijn toen hij de lichamen ontdekte.

Volgens een getuige ging de 25-jarige vrachtwagenchauffeur even “wat papierwerk” halen in de trailer, toen hij de tientallen lichamen zag. Op dat moment was het 1.40 uur ’s nachts. De man schrok van wat hij in zijn vrachtwagen vond. Hij kon nog net de hulpdiensten verwittigen, maar zou dan zijn flauwgevallen. Dat schrijft de Britse krant de Evening Standard. Al wordt de getuigenis voorlopig niet bevestigd.

De rol van de 25-jarige chauffeur is voorlopig nog niet duidelijk. Volgens lokale media zou de man “heel waarschijnlijk” geen weet gehad hebben van de plannen voor mensensmokkel. Hij werd door de politie opgepakt op verdenking van moord en zou nog steeds vastgehouden worden. De politie wil nog niks kwijt over zijn identiteit, maar volgens de Britse pers zou de man Mo Robinson heten.

De man komt uit Partadown in County Armagh. Daar werden in verband met het onderzoek ook al drie woningen doorzocht. Volgens zijn advocaat is de stad “compleet in shock” en zou de vader van Robinson het nieuws van zijn arrestatie via sociale media vernomen hebben. “De lokale gemeenschap hoop dat hij onschuldig verwikkeld is geraakt in dit incident”, zegt de advocaat. De ouders van de 25-jarige zouden naar Engeland gevolgen zijn om hun zoon te ondersteunen.