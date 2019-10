Boris Johnson wil Brexit uitstellen als hij verkiezingen mag houden op 12 december

Als de Europese Unie ingaat op het verzoek om de Brexit uit te stellen tot 31 januari, dan zal de Britse premier Boris Johnson zijn parlement volgende week laten stemmen over vervroegde verkiezingen op 12 december. Dat heeft hij donderdag meegedeeld in een brief aan oppositieleider Jeremy Corbyn.

Het Britse vertrek is momenteel gepland op 31 oktober, maar Johnson werd zaterdag door het Britse parlement gedwongen om uitstel te vragen tot 31 januari. In zijn brief aan Corbyn acht Johnson het “waarschijnlijk” dat de EU zal instemmen met dat verzoek, “hoewel het mogelijk is dat een korter uitstel wordt aangeboden”.

Voor Johnson is het duidelijk dat er vervroegde verkiezingen moeten komen indien de Brexit tot eind januari wordt uitgesteld. “We kunnen geen verdere verlamming riskeren”, schrijft de premier. In dat scenario wil de premier het parlement volgende week laten stemmen over vervroegde verkiezingen op 12 december. Dan zou het land tegen kerstmis een nieuw parlement en een nieuwe regering hebben.

Johnson vraagt Corbyn om die vervroegde verkiezingen te steunen. Daarvoor heeft hij een tweederdemeerderheid in het Lagerhuis nodig. Johnson hoopt op een grote verkiezingszege die hem een ruime meerderheid in het Lagerhuis zou schenken. De socialisten hebben tot dusver echter steeds gezegd dat ze pas naar de kiezer willen als het risico op een chaotische Brexit zonder akkoord van de baan is.

Stemt Labour volgende week wel in met vervroegde verkiezingen, dan zal het parlement tot zijn ontbinding op 6 november alle beschikbare tijd verlenen om het echtscheidingsakkoord met de EU te bestuderen en goed te keuren, belooft Johnson. “Dan zouden we Brexit kunnen realiseren voor de verkiezingen van 12 december”, klinkt het.

Johnson gaat er echter vanuit dat de deadline van 6 november niet gehaald wordt. Weliswaar wist hij dinsdagavond voor het eerst een meerderheid in Westminster achter een echtscheidingsakkoord te scharen, maar tegelijkertijd weigerde het parlement om de deal die Johnson met zijn Europese ambtgenoten bereikte in een bestek van drie dagen door de besluitvormingsmachine te jagen.

Vrijdag beraden de ambassadeurs van de EU-lidstaten zich over het verzoek. Het lijdt weinig twijfel dat ze de Britten uitstel zullen verlenen, maar over de duur bestaat nog discussie. Een korter uitstel tot midden of eind november is de “voorkeursoptie” van Johnson, zo geeft hij aan in de brief aan Corbyn. De premier gaat er dan vanuit dat de oppositie met hem zal samenwerken om de ratificatie van het akkoord tijdig te voltooien om een ongeordend vertrek midden of eind november te vermijden.