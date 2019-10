Voormalig Spaans dictator Franco opgegraven en verhuisd

Voormalig Spaans dictator Francisco Franco wordt na 44 jaar terug opgegraven om overgebracht te worden naar een andere begraafplaats. Franco nam in 1939 de macht over Spanje na een bloedige burgeroorlog waarbij zeker 500.000 mensen het leven lieten. Nadien regeerde hij 36 jaar als een dictator over Spanje. Francisco lag oorspronkelijk begraven in de Vallei van de Gevallen. Daar werd hij in 1975 begraven naast duizenden slachtoffers waar hij voor verantwoordelijk was. 44 jaar later wordt zijn lichaam overgebracht naar het El Pardo-kerkhof in Madrid waar hij opnieuw geborgen zal worden naast zijn vrouw Carmen Polo.