Arco dreigt voorzittersverkiezingen CD&V te overschaduwen: “Het is een catch 22”

Wouter Beke en zijn discipelen konden de voorbije jaren geen oplossing forceren rond Arco en ook de volgende CD&V-voorzitter krijgt het dossier als molensteen rond de nek mee. Het dreigt nu zelfs de voorzittersverkiezingen te overschaduwen. Zeker is alvast dat zo goed als niemand bij CD&V nog zwart op wit durft te beloven dat gedupeerde coöperanten ooit nog een vergoeding zullen krijgen.

“Het was hoog tijd om nog eens goed in eigen voet te schieten.” CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh sprong donderdag bijna uit zijn vel toen bleek dat Arco voor de zoveelste keer in het gezicht van de Vlaamse ...